ФАС раскрыла сговор мусорного регоператора и перевозчиков на 31 млрд рублей

ФАС России признала регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО "Экостройресурс" и пятерых транспортировщиков ТКО нарушителями закона.
Компании заключили антиконкурентное соглашение, напоминает антимонопольное ведомство. Результатом его реализации стало ограничение конкуренции при проведении в 2019-2021 г. торгов на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории Самарской области.
Кроме того, ООО "ТрансРесурс", ООО "ТрансЭко", ООО "Транском", ООО "Дакант" и АО "Чистый Город" заключили ограничивающее конкуренцию соглашение с целью поддержания цен на торгах.
Общая сумма начальных максимальных цен торгов, в рамках которых заключены и реализованы антиконкурентные соглашения, составила 31,2 млрд рублей.
ФАС уточняет, что нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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