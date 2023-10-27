ФАС раскрыла сговор мусорного регоператора и перевозчиков на 31 млрд рублей

ФАС России признала регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО "Экостройресурс" и пятерых транспортировщиков ТКО нарушителями закона.

Компании заключили антиконкурентное соглашение, напоминает антимонопольное ведомство. Результатом его реализации стало ограничение конкуренции при проведении в 2019-2021 г. торгов на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории Самарской области.

Кроме того, ООО "ТрансРесурс", ООО "ТрансЭко", ООО "Транском", ООО "Дакант" и АО "Чистый Город" заключили ограничивающее конкуренцию соглашение с целью поддержания цен на торгах.

Общая сумма начальных максимальных цен торгов, в рамках которых заключены и реализованы антиконкурентные соглашения, составила 31,2 млрд рублей.

ФАС уточняет, что нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.