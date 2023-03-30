ФАС расследует дело о картельном сговоре перевозчиков мусора

ФАС России возбудила дело в отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО "ЭкоСтройРесурс" и пяти транспортировщиков таких отходов, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Среди транспортных компаний - ООО "ТрансРесурс", ООО "Трансэко", ООО "Транском", ООО "Дакант", АО "Чистый город". ФАС подозревает компании в заключении антиконкурентного соглашения с целью ограничить число потенциальных участников торгов и создать транспортировщикам ТКО преимущественные условия. Торги на оказание услуг по транспортированию отходов проводились в Самарской области в 2019–2021 годах.
Кроме того, ведомство усматривает в действиях транспортировщиков ТКО признаки картельного сговора с целью поддержания цен на торгах. Действия компаний привели к заключению большинства контрактов с минимальным снижением цены. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила 31,27 млрд рублей.
В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с КоАП РФ, уточняют в ФАС.
"ФАС России не направляла в адрес регоператора претензий, - заявляет в свою очередь директор ООО "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров. - Мы направили ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Суть обвинений из указанного пресс-релиза не ясна. Жалоб от заинтересованных лиц ни в адрес ФАС России, ни в адрес регионального оператора за всю историю торгов не поступало.
Торги проводятся открыто, на сайте госзакупок. Более того, самарский регоператор – один из немногих в стране, кто приложил много усилий, чтобы сохранить даже самый малый бизнес в сфере перевозок. Оказывали помощь техникой, контейнерами и сотрудниками.
Возбуждение дела не равно подтверждению обвинений. Дело инициировано депутатом Матвеевым, на заявление которого надзорные органы не могут не реагировать. За последнее время было уже несколько громких обвинений с его стороны, которые ничем не подтвердились при проверках и в судах. По одной из версий, которую мне рассказали, идет мощное финансирование предвыборной кампании со стороны представителя бизнеса, стремящегося захватить рынок перевозок ТКО".
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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