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Государство и Бизнес Экономическая политика

ФАС расследует дело о картельном сговоре перевозчиков мусора

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ФАС России возбудила дело в отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО "ЭкоСтройРесурс" и пяти транспортировщиков таких отходов, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Фото: архив ООО "ЭкоСтройРесурс"

Среди транспортных компаний - ООО "ТрансРесурс", ООО "Трансэко", ООО "Транском", ООО "Дакант", АО "Чистый город". ФАС подозревает компании в заключении антиконкурентного соглашения с целью ограничить число потенциальных участников торгов и создать транспортировщикам ТКО преимущественные условия. Торги на оказание услуг по транспортированию отходов проводились в Самарской области в 2019–2021 годах.

Кроме того, ведомство усматривает в действиях транспортировщиков ТКО признаки картельного сговора с целью поддержания цен на торгах. Действия компаний привели к заключению большинства контрактов с минимальным снижением цены. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила 31,27 млрд рублей.

В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с КоАП РФ, уточняют в ФАС.

"ФАС России не направляла в адрес регоператора претензий, - заявляет в свою очередь директор ООО "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров. - Мы направили ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Суть обвинений из указанного пресс-релиза не ясна. Жалоб от заинтересованных лиц ни в адрес ФАС России, ни в адрес регионального оператора за всю историю торгов не поступало.

Торги проводятся открыто, на сайте госзакупок. Более того, самарский регоператор – один из немногих в стране, кто приложил много усилий, чтобы сохранить даже самый малый бизнес в сфере перевозок. Оказывали помощь техникой, контейнерами и сотрудниками.

Возбуждение дела не равно подтверждению обвинений. Дело инициировано депутатом Матвеевым, на заявление которого надзорные органы не могут не реагировать. За последнее время было уже несколько громких обвинений с его стороны, которые ничем не подтвердились при проверках и в судах. По одной из версий, которую мне рассказали, идет мощное финансирование предвыборной кампании со стороны представителя бизнеса, стремящегося захватить рынок перевозок ТКО".

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