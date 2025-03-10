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Государство и Бизнес Экономическая политика

ФАС предписала снизить тариф на вывоз мусора в Самарской области

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Самарской области - АО "Экология" - инициировал судебный процесс против Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Причиной разбирательства стало предписание ведомства о снижении тарифа, по которому работает компания.

Фото: Волга Ньюс

Как сообщили Волга Ньюс в ФАС, еще в августе 2024 г. сотрудники службы выдали департаменту ценового и тарифного регулирования Самарской области предписание о пересмотре предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, которым тогда еще было ООО "ЭкоСтройРесурс". В частности, ведомство потребовало исключить из расчетов некоторые расходы, в том числе на транспортирование мусора, что связано с делом о картельном сговоре.

В октябре 2024 г. департамент прислал отчет об исполнении предписания. Согласно документу, тариф регоператора снизили с 622,07 до 552,65 руб./куб.м.

Однако к тому времени власти Самарской области уже приняли решение о расторжении договора с "ЭкоСтройРесурсом". Новым регоператором по обращению с ТКО без проведения конкурсного отбора было выбрано АО "Экология".

АО "Экология" ранее было государственным унитарным предприятием, принадлежащим Самарской области. Его приватизировали в октябре 2024 года. На тот момент единственным акционером была Самарская область. За четыре с небольшим месяца работы у регоператора уже несколько раз сменилось руководство. 

Компания приступила к работе с 1 ноября. Для нее также установили тариф - в размере 622,07 руб./куб. м. Причем сначала срок действия утвердили до 31 декабря 2024 года, а впоследствии его продлили до 31 декабря 2025 года.

В размере тарифа ФАС вновь усмотрела нарушение. Согласно заключению специалистов ведомства, учитывая, что нового регоператора выбирали без конкурса, для него должны были установить тот же тариф, что действовал при предыдущем. А согласно последнему решению департамента он составлял 552,65 руб./куб. м.

Поэтому ФАС вновь выдало региональным властям предписание о снижении тарифа. Правда, только на 2024 год. Тем не менее новый регоператор с требованиями службы не согласился и обратился в суд.

"АО "Экология" требует полностью отменить предписание, так как считает, что оно противоречит общим положениям тарифного законодательства РФ, нарушает права и законные интересы компании", - прокомментировал регоператор.

Судебный процесс будет проходить в арбитражном суде Москвы. Он стартует в конце марта.

Гид потребителя

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