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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарское правительство прокомментировало приватизацию мусорного регоператора

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Причиной реорганизации государственного унитарного предприятия (ГУП) "Экология" в акционерное общество стали требования федерального законодательства. Об этом Волга Ньюс сообщили в правительстве Самарской области.

Фото: Владимир Котмишев

Требования федерального законодательства, о которых говорят чиновники, предусматривают ликвидацию или реорганизацию ГУП, работающих на конкурентных рынках. Власти выбрали второй вариант. Приватизация "Экологии" должна завершиться до конца года.

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В Самарской области началась новая мусорная реформа. Частично изменили систему начисления платы, сменили регоператора, выделили деньги на дополнительные контейнерные площадки. Что же было не так с прежней реформой? Чего ожидают от нового регоператора? Как изменения скажутся на жителях и какие проблемы могут возникнуть? Публикуем все, что известно, в одной статье.

"Создано юридическое лицо — АО "Экология" — путем реорганизации в форме преобразования. В соответствии с учредительными документами, единственным акционером является Самарская область, от имени которого выступает орган государственной власти в лице министерства имущественных отношений", — отметили в правительстве.

При этом чиновники не уточнили, планируется ли в будущем продавать акции "Экологии".
Сейчас компания готовится к началу работы в качестве регионального оператора в сфере обращения с ТКО с 1 ноября. В частности, она заключает договора с организациями, осуществляющими транспортирование отходов. Также ведется набор персонала как с привлечением специалистов, имеющих опыт работы в сфере обращения с ТКО, в том числе в штате ООО "ЭкоСтройРесурс", так и посредством открытых информационных источников.

Уставный капитал "Экологии" увеличился с 26,2 до 78,1 млн рублей. Генеральным директором АО назначили Константина Ряднова. Он возглавлял ГУП с 2018 года, а до того был одним из учредителей ООО "ЭкоСтройРесурс" - первого регоператора по обращению с ТКО. Почитайте подробнее.

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