Самарское правительство прокомментировало приватизацию мусорного регоператора

Причиной реорганизации государственного унитарного предприятия (ГУП) "Экология" в акционерное общество стали требования федерального законодательства. Об этом Волга Ньюс сообщили в правительстве Самарской области.
Требования федерального законодательства, о которых говорят чиновники, предусматривают ликвидацию или реорганизацию ГУП, работающих на конкурентных рынках. Власти выбрали второй вариант. Приватизация "Экологии" должна завершиться до конца года.
"Создано юридическое лицо — АО "Экология" — путем реорганизации в форме преобразования. В соответствии с учредительными документами, единственным акционером является Самарская область, от имени которого выступает орган государственной власти в лице министерства имущественных отношений", — отметили в правительстве.
При этом чиновники не уточнили, планируется ли в будущем продавать акции "Экологии".
Сейчас компания готовится к началу работы в качестве регионального оператора в сфере обращения с ТКО с 1 ноября. В частности, она заключает договора с организациями, осуществляющими транспортирование отходов. Также ведется набор персонала как с привлечением специалистов, имеющих опыт работы в сфере обращения с ТКО, в том числе в штате ООО "ЭкоСтройРесурс", так и посредством открытых информационных источников.
Уставный капитал "Экологии" увеличился с 26,2 до 78,1 млн рублей. Генеральным директором АО назначили Константина Ряднова. Он возглавлял ГУП с 2018 года, а до того был одним из учредителей ООО "ЭкоСтройРесурс" - первого регоператора по обращению с ТКО. Почитайте подробнее.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?