Мусорный передел: что ждут от нового регоператора и что будет со старым

В Самарской области началась новая мусорная реформа. Частично изменили систему начисления платы, сменили регоператора, выделили деньги на дополнительные контейнерные площадки. Что же было не так со старой реформой? Что ожидают от нового регоператора? Как изменения скажутся на жителях, и какие проблемы могут возникнуть? Публикуем всё, что известной в одной статье.

Что не так со старой мусорной реформой

Мусорную реформу в Самарской области начали в 2018 году. Была утверждена схема обращения с отходами, выбран единый региональный оператор ТКО — ООО "ЭкоСтройРесурс", утвержден новый тариф. Целью было ликвидировать свалки, наладить качественный вывоз мусор и его переработку, ввести раздельный сбор ТКО.

"ЭкоСтройРесурс" приступил к работе с 1 января 2019 года. Договор с компанией был рассчитан на 9 лет. Его стоимость составила 54,47 млрд рублей.

На первых порах была неразбериха с вывозом мусора и квитанциями. Но больше всего недовольства вызывала система начисления платы за услугу. Для жителей городов расчеты вели, исходя из площади жилья. Были протесты и судебные процессы, но подход не меняли.

Мусорная реформа: итоги первой пятилетки "Мусорная тема" остается одной из самых горячих в Самарской области с момента начала реформы в 2019 году. Тогда в регионе была утверждена схема обращения с отходами, выбран единый региональный оператор ТКО, утвержден тариф. Однако спустя пять лет можно констатировать, что ожидания, связанные с реформой не оправдались - не появилось ни по-настоящему единого оператора, отвечающего за весь процесс обращения с отходами, ни современных контейнерных площадок, ни системы раздельного сбора мусора, ни оплаты по факту накопления, ни десятков высокотехнологичных комплексов по утилизации отходов.

При этом регоператор продолжал периодически получать претензии по качеству вывоза мусора. Также не были выполнены планы по строительству мусоросортировочных станций. А вот количество полигонов сократилось.

Сам же регоператор говорит, что свои обязательства выполнил.

"Изменения в сфере обращения с ТКО — это исполнение целей национального проекта "Экология". "ЭкоСтройРесурс" приложил много сил для выполнения требований нацпроекта. На сегодняшний день все показатели, зависящие от регионального оператора, выполнены в полном объеме", — прокомментировал Волга Ньюс директор "ЭкоСтройРесурса" Михаил Захаров.



Новая мусорная реформа с новым регоператором

О проведении новой мусорной реформы Вячеслав Федорищев объявил в начале июля, когда еще был врио губернатора. На одном из совещаний правительства он заявил, что ситуация с вывозом ТКО вызывает у жителей Самарской области много претензий. Среди них — рост тарифов, расчет платы с площади жилья, качество услуги.

"Нет правильной организации контейнерных площадок — мало где в нашей большой стране они находятся в таком состоянии. У нас не организована работа по логистике, не хватает полигонов и до сих пор не приняты решения, которые позволили бы нам с уверенностью говорить, что через два-три года мы будем правильно принимать этот мусор. Мы не внедряем культуру раздельного сбора мусора — а что мы будем делать с раздельным мусором, если нам некуда его раздельно складировать и утилизировать? Я даю оценку по итогам месяца работы здесь — по этому направлению ужасно организована работа. Результат не в бумагах, не в цифрах, не в оценках, результат — на улицах наших городов. Они завалены мусором," — заявил тогда губернатор.

Фото: Андрей Савельев / ИА СОВА

В итоге у минЖКХ забрали полномочия по кураторству сферы обращения с ТКО. Их передали министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

Также власти приняли решение об изменении системы оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО в городах региона. Теперь жители частных домов будут платить за вывоз мусора не по площади жилья, а по числу жильцов. Пообещали аналогичное решение и для жителей многоквартирных домов.

Через месяц после этого Вячеслав Федорищев объявил о скорой смене регоператора. Произошло это в контексте разбора ситуации со свалкой рядом контейнерной площадкой в Нефтегорском районе. Якобы "ЭкоСтройРесурс" ее не убирает, и муниципалитету приходится делать это самостоятельно.

Судя по заявлению директора "ЭкоСтройРесурса" Михаила Захарова, решение главы региона стало для компании неожиданностью. В скором времени правительство утвердило правила увольнения мусорного регоператора и выборов нового. Появилась информация, что сферу обращения с ТКО отдадут государственной компании.

Добровольно расстались

С "ЭкоСтройРесурсом" же власти заключили соглашение о расторжении договора. Как заявили в компании, сделано это было "по обоюдному согласию, с отсутствием претензий сторон друг к другу".

"Письменных претензий предъявлено не было. Более того, на официальный запрос ответ также получен не был. Договор, заключенный компанией с минЖКХ в 2018 году, предусматривал возможность его добровольного расторжения. Именно так и было расторгнуто соглашение: добровольно, по обоюдному согласию. Обязательным условием является передача реестра — перечня компаний и копий договоров с потребителями услуги по обращению с ТКО в течение 10 дней со дня назначения нового регионального оператора", — сообщил директор "ЭкоСтройРесурса".

Насчет условий расторжения договора с компанией также высказался глава правительства Самарской области Михаил Смирнов. Он не исключил последующих разбирательств:

"В соглашении о расторжении прямо указано на отсутствие претензий по исполнению финансовых обязательств. Содержательные же претензии к работе в сфере ТКО понятны всем жителям — они слишком обширны, чтобы описать их в двухстраничном соглашении о расторжении. Именно они и послужили причиной формирования для "ЭкоСтройРесурса" "предложения, от которого невозможно отказаться". Мы системно наводим порядок в этой сфере. Окончательные решения о наличии либо отсутствии "нефинансовых" претензий будут приняты правительством в том числе с учетом того, насколько добросовестно прежний регоператор выполнит свою работу на завершающем этапе своей "карьеры" в Самарской области".

Государственный регоператор

Новым оператором по обращению с ТКО в Самарской области станет государственное унитарное предприятие (ГУП) "Экология". Как сообщили Волга Ньюс в региональном правительстве, официально оно получит этот статус 1 ноября 2024 г. — на один год.

Скоро приватизируют: что известно о новом мусорном регоператоре Самарской области С 1 ноября государственное унитарное предприятие "Экология" начнет работать в Самарской области в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Мы собрали в одной статье все, что известно об организации.

"Регоператор будет обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО в соответствии с региональной программой и территориальной схемой обращения с отходами. Делать это он может самостоятельно или с привлечением операторов", — заявили в правительстве.

Чуть менее формально высказался Михаил Смирнов:

"ГУП "Экология" будет работать под непосредственным контролем правительства Самарской области, что позволит оперативно решать возникающие вопросы и улучшать качество услуг для жителей".

Интересно, что нынешний директор ГУП "Экология" Константин Ряднов был учредителем "ЭкоСтройРесурса" — с 2016 по 2018 год. В списке объектов предприятия значится только полигон ТБО "Преображенка". Однако к концу 2025 года его должны закрыть для дальнейшей рекультивации.

Сам ГУП в настоящее время пребывает в процессе реорганизации — его преобразуют в акционерное общество. Причем, по данным минлесхоза, процесс должен завершиться уже к концу этого года. Пока же собственником значится Самарская область. Уставной капитал составляет 26,2 млн рублей.

Что ждут от нового регоператора

Список задач, которые поставили перед "Экологией", власти пока не озвучили — кроме своевременного вывоза мусора. По мнению руководителя регионального общественного центра "ЖКХ Контроль" Виктора Часовских, выполнение этой задачи будет зависеть от того, как предприятие организует контроль за работой перевозчиков.

"Перевозчики есть. Именно они выполняют основную работу. Регоператор заключает с ними договоры, указывает, с каких участков забирать мусор и куда его везти, затем проверяет объемы, начисляет плату и прочее. ГУП "Экология" должно жестче смотреть за тем, как происходит этот процесс", — считает Виктор Часовских.

Фото: Волга Ньюс

Также по словам эксперта, предприятию предстоит совместно с руководством городов и районов области провести инвентаризацию схемы обращения с ТКО, чтобы выявить потребности в контейнерных площадках: "Проблема нехватки контейнеров стоит остро, и ее нужно решать. Затем необходимо заняться вопросом строительства новых мусоросортировочных станций, провести анализ полигонов".

Тут стоит добавить, что областные власти уже решили выделить муниципалитетам деньги на обустройство контейнерных площадок.

"Объем превышает весь предшествующий 3-летний период. Работа начнется с самых "запущенных" объектов", — сообщал глава правительства.

А вот для решения проблемы содержания контейнерных площадок, чтобы вокруг них не было гор мусора, необходимо будет обращаться к федеральным властям. Ведь по закону регоператор отвечает только за вывоз мусора из баков. За содержание площадок отвечают те, кому принадлежит земельный участок под ней. В большинстве случаев — это городские и районные власти.

"Естественно, органы местного управления за всеми контейнерными площадками уследить не смогут. Регоператор также не сможет этим заниматься — нужно много людей нанять. Единственный выход — опять вернуться к тому, чтобы за уборку контейнерных площадок отвечали управляющие компании. Плата для жителей будет небольшой, зато мы решим проблему. Однако нужно вносить изменения в федеральное законодательство. Мы направляли обращения, но ответа пока не получили. Это долгий процесс", — рассказал Виктор Часовских.

"Возникнут проблемы с платежками"

Руководитель центра "ЖКХ Контроль" также прогнозирует возникновение проблем с начислением платы за вывоз мусора в связи с переходом на новую систему расчетов в городах. Жители частных домов должны получить новые платежки уже по итогам сентября. Судя по всему, выставлять их начнет еще "ЭкоСтройРесурс", а впоследствии передаст базы новому регоператору. Но предстоит еще перевод на новую систему оплаты жителей многоквартирных домов, а их куда больше.

Как с осени будут рассчитывать плату за вывоз мусора для самарцев: формула С 1 сентября для жителей индивидуальных домов в городах Самарской области будут по-новому рассчитывать плату за вывоз мусора. Волга Ньюс подготовил инфографику с формулой.

"Старая база потребителей рассчитана, исходя из площади жилья, а для формирования новой придется уточнять информацию по количеству зарегистрированных. Вот здесь могут возникать проблемы в течение 2-3 месяцев. Возможны ошибки с расчетами, с числом зарегистрированных и т. д. Данные со временем будут уточняться с помощью Росреестра, управляющих компаний", — объяснил Виктор Часовских.

Размер тарифа пока увеличивать не планируют. Он останется на уровне 622,07 руб. за вывоз кубометра мусора.

Что будет со старым регоператором

После смены регоператора возникли вопросы о дальнейшей судьбе "ЭкоСтройРесурса". Михаил Захаров сообщил Волга Ньюс, что компания не будет закрываться:

"ЭкоСтройРесурс" продолжит работу на рынке обращения с отходами. В каком ключе и объеме, покажет время".

В ближайших планах компании — собрать долги за вывоз мусора, общая сумма которых достигла 3 млрд рублей. Причем должникам начнут начислять пени.

И всё же штат "ЭкоСтройРесурса" оптимизируют. По словам Михаила Захарова, часть сотрудников после 31 октября будут искать новую работу. Хотя власти говорили о целенаправленном переводе в штат нового регоператора.

"Если наших специалистов заинтересуют вакансии нового регионального оператора и устроят условия работы, то, вероятно, они трудоустроятся. Люди вольны делать свой выбор", — прокомментировал Михаил Захаров.