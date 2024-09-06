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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарцам начнут начислять пени по долгам за вывоз мусора

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"ЭкоСтройРесурс" планирует начать начисление пени должникам по оплате услуги "Обращение с ТКО" Об этом Волга Ньюс сообщили представители компании.

Фото: Волга Ньюс

"ЭкоСтройРесурс" является регоператором по обращению с ТКО и собирает плату с населения и юрлиц за вывоз мусора. С 1 ноября компания завершит работу в этом статусе, но продолжит собирать долги за проделанную работу. Задолженность на данный момент составляет 3 млрд рублей.

"Пока мы не начисляем пени должникам, но планируем начать это делать с 1 ноября", - сообщили в "ЭкоСтройРесурсе".

По словам представителей компании, это связано в том числе с увеличением госпошлин:

"Минимальная сумма за выдачу судом одного судебного приказа (приказное производство) составит 2000 рублей, а за выдачу одного исполнительного листа (исковое производство) - не менее 4000 рублей. Почтовые расходы на выполнение обязанности по отправке судебных документов составят от 300 руб. и более. Региональный оператор будет вынужден произвести начисление пени, что может увеличить сумму взыскания с потребителя на 40% и более от суммы основного долга".

Гид потребителя

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Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

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