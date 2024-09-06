Самарцам начнут начислять пени по долгам за вывоз мусора

"ЭкоСтройРесурс" планирует начать начисление пени должникам по оплате услуги "Обращение с ТКО" Об этом Волга Ньюс сообщили представители компании.

"ЭкоСтройРесурс" является регоператором по обращению с ТКО и собирает плату с населения и юрлиц за вывоз мусора. С 1 ноября компания завершит работу в этом статусе, но продолжит собирать долги за проделанную работу. Задолженность на данный момент составляет 3 млрд рублей.

"Пока мы не начисляем пени должникам, но планируем начать это делать с 1 ноября", - сообщили в "ЭкоСтройРесурсе".

По словам представителей компании, это связано в том числе с увеличением госпошлин:

"Минимальная сумма за выдачу судом одного судебного приказа (приказное производство) составит 2000 рублей, а за выдачу одного исполнительного листа (исковое производство) - не менее 4000 рублей. Почтовые расходы на выполнение обязанности по отправке судебных документов составят от 300 руб. и более. Региональный оператор будет вынужден произвести начисление пени, что может увеличить сумму взыскания с потребителя на 40% и более от суммы основного долга".