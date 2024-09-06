Самарцам начнут начислять пени по долгам за вывоз мусора

"ЭкоСтройРесурс" планирует начать начисление пени должникам по оплате услуги "Обращение с ТКО" Об этом Волга Ньюс сообщили представители компании.
"ЭкоСтройРесурс" является регоператором по обращению с ТКО и собирает плату с населения и юрлиц за вывоз мусора. С 1 ноября компания завершит работу в этом статусе, но продолжит собирать долги за проделанную работу. Задолженность на данный момент составляет 3 млрд рублей.
"Пока мы не начисляем пени должникам, но планируем начать это делать с 1 ноября", - сообщили в "ЭкоСтройРесурсе".
По словам представителей компании, это связано в том числе с увеличением госпошлин:
"Минимальная сумма за выдачу судом одного судебного приказа (приказное производство) составит 2000 рублей, а за выдачу одного исполнительного листа (исковое производство) - не менее 4000 рублей. Почтовые расходы на выполнение обязанности по отправке судебных документов составят от 300 руб. и более. Региональный оператор будет вынужден произвести начисление пени, что может увеличить сумму взыскания с потребителя на 40% и более от суммы основного долга".
Последние комментарии
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.