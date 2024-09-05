В Самарской области долги за вывоз мусора достигли 3 млрд рублей

Жители Самарской области задолжали за вывоз мусора 1,8 млрд рублей, юридические лица — 1,2 млрд. Об этом Волга Ньюс сообщил регоператор по обращению с ТКО — "ЭкоСтройРесурс".

"Должниками считаем потребителей, имеющих долг за коммунальную услугу "Обращение с ТКО" более чем за три месяца. По городам должниками считаются 165 тысяч лицевых счетов, по муниципальным районам — 85 тысяч лицевых счетов", — пояснили представители компании.

Также они высказались о причинах возникновения задолженности:

"Платежная дисциплина падает при росте цен. Экономическая ситуация вынуждает компании и частных потребителей снижать затраты, в том числе откладывая платежи за потребляемые услуги и ресурсы, используя их как своеобразную альтернативу кредитованию. Значительное снижение сборов было и в период пандемии. Также оплата потребителями коммунальной услуги производится уже после ее оказания, что вызвало кассовый разрыв в начале 2019 года".

Регоператор также отметил, что не может принять меры в отношении злостных неплательщиков в отличие от ресурсных организаций:

"Региональные операторы ТКО не могут как другие перекрыть кран, отключить канализацию или электроэнергию. Вывоз мусора должен осуществляться вне зависимости от долга. Компании злоупотребляют своим правом на отсрочку платежей и платят позже. Однако, когда дело доходит до суда и появляются пошлины и пени, мотивация заплатить становится гораздо выше. Часто компании жалеют, что не производили оплату вовремя. Из юридических лиц наибольшая задолженность образуется у офисных центров, складов, торговых сетей. Также в списке — бюджетный сектор, который чаще оплачивает услугу в конце года".

С должниками регоператор начинает работать с направления уведомления и предложения о рассрочке. Если договоренности достичь не удалось, направляет в суд заявление о выдаче судебного приказа, после вынесения которого взысканием долга занимаются уже приставы.

"Суды сейчас завалены делами по взысканию задолженностей за услуги ЖКХ. Ситуацию усложнил вступивший в прошлом году запрет на предоставление сведений из ЕГРН о фамилии, имени, отчестве и дате рождения правообладателя без его согласия. Суды должны запрашивать данные плательщиков, но часто не делают этого в силу загрузки", — отметили представители регоператора.

По их словам, с 8 сентября вступят в силу поправки в Налоговый кодекс РФ — увеличатся госпошлины. Минимальная сумма за выдачу судом одного судебного приказа (приказное производство) составит 2000 рублей, а за выдачу одного исполнительного листа (исковое производство) не менее 4000 рублей. Компенсацию этих расходов возложат на должников.

"Почтовые расходы на выполнение обязанности по отправке судебных документов составят от 300 руб. и более. Региональный оператор будет вынужден произвести начисление пени, что может увеличить сумму взыскания с потребителя на 40% и более от суммы основного долга. Мера направлена на то, чтобы подвигнуть граждан на добровольное исполнение своих обязательств. То есть главная цель законодателя — мотивировать должников погашать задолженность до суда, чтобы избежать лишних расходов. Иначе окончательный платеж, который взыщут с забывчивого гражданина, будет существенно больше", — рассказали в "ЭкоСтройРесурсе".

Сейчас компания пени не начисляет, но планирует начать это делать с 1 ноября. Поэтому советует жителям и компаниям начать погашение задолженности сейчас, чтобы избежать лишних расходов.

При этом с 1 ноября "ЭкоСтройРесурс" уже не будет работать в качестве регоператора по обращению с ТКО в Самарской области. Эту обязанность возложат на некую государственную компанию. "ЭкоСтройРесурс" же продолжит заниматься взысканием долгов.