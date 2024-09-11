Экс-директора "ЭкоСтройРесурса" сократили из самарского минЖКХ

Наталья Ржевская получила выговор и лишилась должности в региональном министерстве энергетики и ЖКХ. Об этом со ссылкой на ответ региональной прокуратуры сообщил заместитель председателя совета депутатов Октябрьского района Самары Дмитрий Асеев.

Наталья Ржевская (на тот момент Михайлова) работала в пятом созыве городской думы Самары (с 2010 по 2016 гг.), возглавляла комитет по местному самоуправлению. С января по май 2019 г. она являлась директором ООО "Экостройресурс" - регоператора по обращению с ТКО. После ухода с поста руководителя продолжила в нем работу в должности замдиректора по экологии.

18 июля 2019 г. Наталью Ржевскую назначили заместителем министра энергетики и ЖКХ Самарской области. Она возглавила департамент по обращению с твердыми коммунальными отходами министерства и по факту курировала мусорную реформу, работу с регоператором.

Буквально сразу же возник вопрос о конфликте интересов. Чиновница признавала наличие личной заинтересованности и даже подавала в министерство соответствующее уведомление. Однако итоги его рассмотрения общественности не представили, и до недавнего времени Наталья Ржевская продолжала работать на прежней должности. По информации депутата Дмитрия Асеева, этим летом прокуратура проводила проверку в отношении чиновницы и выявила конфликт интересов.

"Ржевская принимала участие в согласовании документов, представленных ООО "ЭкоСтройРесурс" для получения субсидий, а также для проведения обществом электронного аукциона. Прокуратура направила информацию об этом в региональное правительство. В результате 28 августа Наталью Ржевскую привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора", - следует из полученного депутатом ответа прокуратуры.

В том же письме указано, что Наталья Ржевская уже не работает в региональном минЖКХ.

"В связи с передачей полномочий другому министерству 28 августа Ржевской вручено уведомление о сокращении должности государственной гражданской службы", - указано в документе.

Полномочия по обращению с ТКО передали министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. В скором времени сменится и регоператор. - им станет ГУП "Экология". Почитайте, что известно об организации.