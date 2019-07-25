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Облправительство Власть и политика

Назначение Натальи Ржевской замминистра энергетики и ЖКХ подтвердили официально

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экс-руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными ООО "Экостройресурс" Наталья Ржевская перешла на работу в областное правительство. Как сообщили Волга Ньюс в пресс-службе кабмина, она с 18 июля назначена на должность заместителя министра энергетики и ЖКХ Самарской области и возглавила департамент по обращению с твердыми коммунальными отходами министерства.

Отметим, информация о назначении Натальи Ржевской на пост замминистра ЖКХ региона появилась в сети Интернет еще в начале текущей недели, однако в правительстве региона до 25 июля официально ее не подтверждали.

Прежде данный департамент возглавлял Антон Алимов, однако он покинул пост по собственному желанию, уточнили в пресс-службе правительства области.

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В структуре руководства регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО "ЭкоСтройРесурс" произошли изменения. Директором общества с 11 января 2019 г. стала Наталья Ржевская. Вместе с исполнительным директором компании Вячеславом Дормидонтовым, также возглавляющим ООО СК "Родник", она входит в состав комитета по МСУ совета депутатов Советского района Самары.

Наталья Ржевская (на тот момент Михайлова) в пятом созыве городской думы Самары (с 2010 по 2016 гг.) возглавляла комитет по местному самоуправлению. С января по май 2019 г. она являлась директором ООО "Экостройресурс" - регоператора по обращению с ТКО. После ухода с поста руководителя общества она продолжила в нем работу в должности замдиректора по экологии.

Кроме того, по данным ИАС Seldon Basis, Наталья Ржевская входит в число совладельцев региональной общественной организации "Движение в защиту прав и свобод "За Самару!", владеет долями по 30% в ООО "Авиаавто" и ООО "СЦС Авто".

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