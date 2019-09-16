Замминистра энергетики и ЖКХ Наталья Ржевская признала наличие конфликта интересов из-за работы в "Экостройресурсе"

Экс-руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными ООО "Экостройресурс" Наталья Ржевская подала уведомление о наличии конфликта интересов ("личной заинтересованности") из-за назначения ее на должность замминистра энергетики и ЖКХ самарской области. Такой ответ ведомства получил на свой запрос депутат Самарской губдумы Михаил Матвеев.

"Данное уведомление будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством", — уточняется в письме, которое парламентарий опубликовал в своем Twitter.

Напомним, Наталья Ржевская была назначена на пост в областном правительстве 18 июля текущего года. Прежде данный департамент возглавлял Антон Алимов, однако он покинул пост по собственному желанию.

Наталья Ржевская (на тот момент Михайлова) в пятом созыве городской думы Самары (с 2010 по 2016 гг.) возглавляла комитет по местному самоуправлению. С января по май 2019 г. она являлась директором ООО "Экостройресурс" — регоператора по обращению с ТКО. После ухода с поста руководителя общества она продолжила в нем работу в должности замдиректора по экологии.

Кроме того, по данным ИАС Seldon Basis, Наталья Ржевская входит в число совладельцев региональной общественной организации "Движение в защиту прав и свобод "За Самару!", владеет долями по 30% в ООО "Авиаавто" и ООО "СЦС Авто".