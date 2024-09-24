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Государство и Бизнес Экономическая политика

Новый мусорный регоператор Самарской области перестал быть госпредприятием

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Государственное унитарное предприятие "Экология",некоторое время назад выбранное в качестве нового оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Самарской области, ликвидировано. Правопреемником стало акционерное общество "Экология". Информация об этом появилась в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Фото: Волга Ньюс

Реорганизацией ГУП власти занялись в июне 2024 года. В министерстве имущественных отношений Самарской области сообщали, что предприятие продолжит работать в той же сфере, только в форме АО. Это означает, что акции могут приобрести частные лица.

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В Самарской области началась новая мусорная реформа. Частично изменили систему начисления платы, сменили регоператора, выделили деньги на дополнительные контейнерные площадки. Что же было не так с прежней реформой? Чего ожидают от нового регоператора? Как изменения скажутся на жителях и какие проблемы могут возникнуть? Публикуем все, что известно, в одной статье.

Пока же в карточке "Экологии" на Rusprofile указано, что единоличным учредителем является Самарская область. При этом уставный капитал увеличился с 26,2 до 78,1 млн рублей.

Генеральным директором АО назначили Константина Ряднова. Он возглавлял ГУП с 2018 года, а до того был одним из учредителей ООО "ЭкоСтройРесурс" - первого регоператора по обращению с ТКО. Почитайте подробнее.

АО "Экология" приступит к работе в качестве мусорного регоператора с 1 ноября. Компания уже получила лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

Гид потребителя

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