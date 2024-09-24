Новый мусорный регоператор Самарской области перестал быть госпредприятием

Государственное унитарное предприятие "Экология",некоторое время назад выбранное в качестве нового оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Самарской области, ликвидировано. Правопреемником стало акционерное общество "Экология". Информация об этом появилась в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.
Реорганизацией ГУП власти занялись в июне 2024 года. В министерстве имущественных отношений Самарской области сообщали, что предприятие продолжит работать в той же сфере, только в форме АО. Это означает, что акции могут приобрести частные лица.
Пока же в карточке "Экологии" на Rusprofile указано, что единоличным учредителем является Самарская область. При этом уставный капитал увеличился с 26,2 до 78,1 млн рублей.
Генеральным директором АО назначили Константина Ряднова. Он возглавлял ГУП с 2018 года, а до того был одним из учредителей ООО "ЭкоСтройРесурс" - первого регоператора по обращению с ТКО. Почитайте подробнее.
АО "Экология" приступит к работе в качестве мусорного регоператора с 1 ноября. Компания уже получила лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?