Областные власти сменили директора мусорного регоператора и его куратора от минприроды

У регионального оператора по обращению с ТКО — АО "Экология" — сменился генеральный директор. Екатерина Циркун покинула этот пост "в связи с принятием уполномоченным органом общества решения о прекращении трудового договора", сообщили в правительстве региона в ответ на запрос Волга Ньюс.
Учредителем "Экологии" выступает минимущества Самарской области.
Кроме того, в облправительстве подтвердили, что заявление об увольнении по собственному желанию написал Антон Трошин, курировавший систему обращения с ТКО в региональном минприроды в статусе заместителя министра и руководителя профильного департамента.
Пояснять причины кадровых перестановок в правительстве региона не стали.
Напомним, Циркун и Трошин приехали в Самару из Санкт-Петербурга осенью прошлого года, когда статус регоператора был передан от ООО "ЭкоСтройРесурс" к "Экологии".
Екатерина Циркун ранее работала гендиректором санкт-петербургского АО "Первый Спецтранс". Антон Трошин вместе с "Первым Спецтрансом" был соучредителем ООО "Ресурс АТЭ" — одного из подрядчиков петербургского регоператора по обращению с ТКО АО "Невский экологический оператор".
После ухода Екатерины Циркун "Экологию" возглавил Андрей Шестаков. Его подпись стоит под ответом на запрос, который редакция направляла регоператору. При этом в компании смену руководителя на момент публикации не прокомментировали. По данным СМИ, Шестаков ранее руководил ООО "Чистый город", которое выступало подрядчиком одного из регоператоров Краснодарского края.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!