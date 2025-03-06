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ЖКХ и благоустройство Общество

Областные власти сменили директора мусорного регоператора и его куратора от минприроды

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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У регионального оператора по обращению с ТКО — АО "Экология" — сменился генеральный директор. Екатерина Циркун покинула этот пост "в связи с принятием уполномоченным органом общества решения о прекращении трудового договора", сообщили в правительстве региона в ответ на запрос Волга Ньюс.

Екатерина Циркун покинула пост гендиректора АО "Экология" Екатерина Циркун покинула пост гендиректора АО "Экология"
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

Учредителем "Экологии" выступает минимущества Самарской области.

Кроме того, в облправительстве подтвердили, что заявление об увольнении по собственному желанию написал Антон Трошин, курировавший систему обращения с ТКО в региональном минприроды в статусе заместителя министра и руководителя профильного департамента.

Пояснять причины кадровых перестановок в правительстве региона не стали.

Напомним, Циркун и Трошин приехали в Самару из Санкт-Петербурга осенью прошлого года, когда статус регоператора был передан от ООО "ЭкоСтройРесурс" к "Экологии".

Екатерина Циркун ранее работала гендиректором санкт-петербургского АО "Первый Спецтранс". Антон Трошин вместе с "Первым Спецтрансом" был соучредителем ООО "Ресурс АТЭ" — одного из подрядчиков петербургского регоператора по обращению с ТКО АО "Невский экологический оператор".

После ухода Екатерины Циркун "Экологию" возглавил Андрей Шестаков. Его подпись стоит под ответом на запрос, который редакция направляла регоператору. При этом в компании смену руководителя на момент публикации не прокомментировали. По данным СМИ, Шестаков ранее руководил ООО "Чистый город", которое выступало подрядчиком одного из регоператоров Краснодарского края.

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