Областные власти сменили директора мусорного регоператора и его куратора от минприроды

У регионального оператора по обращению с ТКО — АО "Экология" — сменился генеральный директор. Екатерина Циркун покинула этот пост "в связи с принятием уполномоченным органом общества решения о прекращении трудового договора", сообщили в правительстве региона в ответ на запрос Волга Ньюс.

Учредителем "Экологии" выступает минимущества Самарской области.

Кроме того, в облправительстве подтвердили, что заявление об увольнении по собственному желанию написал Антон Трошин, курировавший систему обращения с ТКО в региональном минприроды в статусе заместителя министра и руководителя профильного департамента.

Пояснять причины кадровых перестановок в правительстве региона не стали.

Напомним, Циркун и Трошин приехали в Самару из Санкт-Петербурга осенью прошлого года, когда статус регоператора был передан от ООО "ЭкоСтройРесурс" к "Экологии".

Екатерина Циркун ранее работала гендиректором санкт-петербургского АО "Первый Спецтранс". Антон Трошин вместе с "Первым Спецтрансом" был соучредителем ООО "Ресурс АТЭ" — одного из подрядчиков петербургского регоператора по обращению с ТКО АО "Невский экологический оператор".

После ухода Екатерины Циркун "Экологию" возглавил Андрей Шестаков. Его подпись стоит под ответом на запрос, который редакция направляла регоператору. При этом в компании смену руководителя на момент публикации не прокомментировали. По данным СМИ, Шестаков ранее руководил ООО "Чистый город", которое выступало подрядчиком одного из регоператоров Краснодарского края.