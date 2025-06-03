В Тольятти у компании "ЭнергосбыТ Плюс" появилось 40 тысяч новых клиентов

40 тысяч жителей Автозаводского района Тольятти стали клиентами "ЭнергосбыТ Плюс" и в начале июня получат от энергокомпании первую квитанцию за коммунальные услуги (отопление, горячая и холодная вода, водоотведение). Это горожане, чьи дома обслуживают ООО "УК № 2 ЖКХ" (ИНН 6321165830), ООО "БОН" (ИНН 6321299908), ООО УК "Энерджи" (ИНН 6324079210), ООО УК "ТЛТ" (ИНН 6324103180) и ООО УК "Восточная" (ИНН 6324109961). Теперь им стали доступны все дистанционные сервисы энергокомпании.
В частности, новые клиенты "ЭнергосбыТ Плюс", получив платёжный документ, смогут зарегистрироваться в личном кабинете и подписаться на получение электронной квитанции. Это позволит узнавать о начислении платы за тепловую энергию с первого числа каждого месяца. На данный момент 110 тысяч жителей Самарской области подписались на электронную квитанцию от "ЭнергосбыТ Плюс".
"Электронный вариант, в отличие от бумажного, позволяет максимально обезопасить личные персональные данные горожан. История всех начислений и платежей хранится в личном кабинете и доступна клиентам в любое время. Кроме того, отказ от бумажного носителя — вклад в сохранение лесов и защиту окружающей среды", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!