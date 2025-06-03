В Тольятти у компании "ЭнергосбыТ Плюс" появилось 40 тысяч новых клиентов

40 тысяч жителей Автозаводского района Тольятти стали клиентами "ЭнергосбыТ Плюс" и в начале июня получат от энергокомпании первую квитанцию за коммунальные услуги (отопление, горячая и холодная вода, водоотведение). Это горожане, чьи дома обслуживают ООО "УК № 2 ЖКХ" (ИНН 6321165830), ООО "БОН" (ИНН 6321299908), ООО УК "Энерджи" (ИНН 6324079210), ООО УК "ТЛТ" (ИНН 6324103180) и ООО УК "Восточная" (ИНН 6324109961). Теперь им стали доступны все дистанционные сервисы энергокомпании.

В частности, новые клиенты "ЭнергосбыТ Плюс", получив платёжный документ, смогут зарегистрироваться в личном кабинете и подписаться на получение электронной квитанции. Это позволит узнавать о начислении платы за тепловую энергию с первого числа каждого месяца. На данный момент 110 тысяч жителей Самарской области подписались на электронную квитанцию от "ЭнергосбыТ Плюс".

"Электронный вариант, в отличие от бумажного, позволяет максимально обезопасить личные персональные данные горожан. История всех начислений и платежей хранится в личном кабинете и доступна клиентам в любое время. Кроме того, отказ от бумажного носителя — вклад в сохранение лесов и защиту окружающей среды", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.