"Крылья Советов" анонсировали состав тренерского штаба

В новом сезоне вместе с главным тренером Магомедом Адиевым "Крылья Советов" будут готовить старший тренер Сергей Булатов, тренеры Филипп Соколинский и Беслан Аджинджал, тренер по физической подготовке Ерлан Ибрагим, тренер вратарей Александр Гутеев.

Должность главного врача займет белорусский специалист Андрей Переход.

Филипп Соколинский ранее работал в молодежной команде "Динамо", "Родине-2", исполнял обязанности главного тренера "Родины", а также входил в тренерский штаб "Химок" в роли ассистента.

Беслан Аджинджал имеет богатый опыт работы в российских клубах — среди них "Балтика", "Торпедо", "Сокол", "Луч-Энергия", "Томь", "Кубань", "Шинник" и майкопская "Дружба".

Ерлан Ибрагим, тренер по физподготовке, ранее трудился в таких командах, как "Кайрат", "Сочи", "Ахмат" и "Химки". Кроме того, он возглавлял олимпийскую сборную Казахстана по лёгкой атлетике.

Александр Гутеев будет отвечать за подготовку вратарей. Ранее он занимал аналогичную должность в "Ростове", "Пари НН", "Химках" и других клубах.

В связи с истечением контрактов клуб покинули специалисты, которые на протяжении последних пяти лет были ассистентами главного тренера: Арсен Папикян, Михаил Семерня, Владимир Зеленовский и Виктор Гаус.