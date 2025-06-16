Нападающий Андрей Обидин будет выступать за "Ладу"

Нападающий Андрей Обидин пополнил состав "Лады". С 28-летним спортсменом заключен односторонний контракт, который рассчитан на один сезон.

Обидин начинал заниматься хоккеем в Краснокамске, но в юном возрасте перебрался в Екатеринбург и в 2013 г. он дебютировал на профессиональном уровне в молодежной команде "Авто", а год спустя был выбран "Автомобилистом" в пятом раунде драфта КХЛ под общим номером 174.

Больше десятка лет Андрей провел в командах системы екатеринбуржцев в КХЛ, ВХЛ и МХЛ, лишь в сезоне 2021/2022 форвард выступал за "Адмирал" из Владивостока. В предыдущем сезоне Обидин сыграл в общей сложности 66 матчей за "Автомобилист" и набрал 14 (9+5) очков.

Суммарно в КХЛ Обидин принял участие в 422 играх и заработал 92 (46+46) балла за результативность, а по итогам сезона 2023/2024 стал бронзовым призером чемпионата России и КХЛ.