Самарские газовики продолжат проводить Уроки газовой безопасности для школьников на летних каникулах

Сотрудники "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" успешно реализуют образовательный проект "Уроки газовой безопасности" в школах региона. С начала 2025 года более 100 ребят стали "дипломированными" Агентами газовой безопасности.
С наступлением каникул профилактическая работа продолжится, занятия пройдут в пришкольных и детских оздоровительных лагерях. В планах на ближайшие месяцы — обучить более 1000 детей и подростков безопасному использованию газа в быту.
Образовательный проект рассчитан на дошкольников и школьников с 1 по 11 классы. Формат подачи материала адаптируется под возраст слушателей. Основная задача уроков — сформировать у подрастающего поколения ответственное отношение к безопасному использованию газа и вырастить его грамотного потребителя. Особое внимание — правилам пользования газовыми приборами в быту, порядку действий при обнаружении запаха газа, важности внимательного отношения к собственной безопасности и безопасности окружающих.
Подать заявку на проведение интерактивного открытого урока специалистами региональных газовых компаний можно по электронной почте f0630124@samgas.ru.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!