Самарские газовики продолжат проводить Уроки газовой безопасности для школьников на летних каникулах

Сотрудники "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" успешно реализуют образовательный проект "Уроки газовой безопасности" в школах региона. С начала 2025 года более 100 ребят стали "дипломированными" Агентами газовой безопасности.

С наступлением каникул профилактическая работа продолжится, занятия пройдут в пришкольных и детских оздоровительных лагерях. В планах на ближайшие месяцы — обучить более 1000 детей и подростков безопасному использованию газа в быту.

Образовательный проект рассчитан на дошкольников и школьников с 1 по 11 классы. Формат подачи материала адаптируется под возраст слушателей. Основная задача уроков — сформировать у подрастающего поколения ответственное отношение к безопасному использованию газа и вырастить его грамотного потребителя. Особое внимание — правилам пользования газовыми приборами в быту, порядку действий при обнаружении запаха газа, важности внимательного отношения к собственной безопасности и безопасности окружающих.

Подать заявку на проведение интерактивного открытого урока специалистами региональных газовых компаний можно по электронной почте f0630124@samgas.ru.