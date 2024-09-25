Врио заместителя министра лесного хозяйства региона стал Антон Трошин

Врио заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области назначен Антон Трошин, пишет "Самарское обозрение".

В новой должности он будет курировать в том числе деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона.

По информации издания, в Самарскую область чиновник прибыл из Санкт-Петербурга. Человек с такими же ФИО является совладельцем ООО "Ресурс АТЭ", выступающего одним из подрядчиков петербургского регоператора по обращению с ТКО АО "Невский экологический оператор".

"Ресурс АТЭ" вывозит мусор из нескольких районов Санкт-Петербурга, занимается ликвидацией стихийных свалок в районах и поселениях, обслуживает больницы и другие социальные объекты.

Основным учредителем компании выступает АО "Первый Спецтранс" (51%), а Антону Трошину принадлежала доля в 3%. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", с 20 сентября 2024 г. он передал свою долю в доверительное управление АО "Первый Спецтранс". То, в свою очередь, учреждено в 2021 г. АО "Автопарк №1 "Спецтранс", которое позиционируется лидером в сфере обращения с отходами на северо-западе России.

До того, в январе 2020-го, Антон Трошин упоминался в публичной плоскости в качестве советника по правовым вопросам генерального директора АО "Автопарк №1 "Спецтранс". Также в орбиту бизнеса "Спецтранса" и "Ресурса АТЭ" входит мусорный полигон "Новый Свет.ЭКО". По данным "СПАРКа", в 2023 г. выручка ООО "Ресурс АТЭ" составила 1,86 млрд руб., чистая прибыль - 1,4 миллиона.

Антону Трошину предстоит курировать "мусорные" полномочия, переданные минлесхозу от министерства энергетики и ЖКХ. В минэнерго за это отвечал департамент по обращению с твердыми коммунальными отходами, которым в ранге замминистра руководила Наталья Ржевская. В связи с передачей этих полномочий другому министерству ставку Ржевской сократили.