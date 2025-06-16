16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ОТП Банк: выбор категорий кэшбэка теперь доступен в интернет-банке Снять наличные на кассе теперь можно в 37 тыс. торговых точек Сбер снизил минимальную сумму займа при совмещении льготных и рыночных условий по "Семейной ипотеке" и "Ипотеке для IT" Сбер ко Дню России выпустил лимитированные "Карты края" ВТБ: 81% жителей ПФО поддержали идею сделать "тревожную кнопку" в банковском приложении

Банки Финансы

ОТП Банк: выбор категорий кэшбэка теперь доступен в интернет-банке

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ОТП Банк усовершенствовал возможности личного кабинета клиента в интернет-банке. Теперь выбор желаемых категорий кэшбэка доступен и через сайт банка в браузере, сообщили в пресс-службе.

С 1 мая ОТП Банк улучшил программу лояльности по дебетовым картам. Клиентам стали доступны 11 категорий кэшбэка. Держатели ОТП Карты, ОТП Premium Light/Sport и ОТП Premium получили возможность выбирать нужные им категории кэшбэка на следующий месяц. При этом размер кэшбэка остается неизменным, а список категорий пополнился новыми актуальными категориями.

Владельцы ОТП Карты получили новую востребованную категорию 1% кэшбэка от трат на все покупки, кэшбэк 5% — на одежду и обувь, такси, каршеринг, образование, цветы, искусство, 3% — на аптеки. Выбрать можно 4 из 11 категорий, максимальная сумма бонусных баллов в месяц — до 3000 рублей.

Для держателей ОТП Premium добавлены: 5% кэшбэка на образование, цветы, искусство. Выбрать можно 8 из 11 категорий, максимальная сумма бонусных баллов в месяц — до 20 000 рублей.

Определиться с категориями кэшбэка на следующий месяц необходимо в период с 25 числа текущего месяца, уточнили в банке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6