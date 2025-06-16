ОТП Банк: выбор категорий кэшбэка теперь доступен в интернет-банке

ОТП Банк усовершенствовал возможности личного кабинета клиента в интернет-банке. Теперь выбор желаемых категорий кэшбэка доступен и через сайт банка в браузере, сообщили в пресс-службе.
С 1 мая ОТП Банк улучшил программу лояльности по дебетовым картам. Клиентам стали доступны 11 категорий кэшбэка. Держатели ОТП Карты, ОТП Premium Light/Sport и ОТП Premium получили возможность выбирать нужные им категории кэшбэка на следующий месяц. При этом размер кэшбэка остается неизменным, а список категорий пополнился новыми актуальными категориями.
Владельцы ОТП Карты получили новую востребованную категорию 1% кэшбэка от трат на все покупки, кэшбэк 5% — на одежду и обувь, такси, каршеринг, образование, цветы, искусство, 3% — на аптеки. Выбрать можно 4 из 11 категорий, максимальная сумма бонусных баллов в месяц — до 3000 рублей.
Для держателей ОТП Premium добавлены: 5% кэшбэка на образование, цветы, искусство. Выбрать можно 8 из 11 категорий, максимальная сумма бонусных баллов в месяц — до 20 000 рублей.
Определиться с категориями кэшбэка на следующий месяц необходимо в период с 25 числа текущего месяца, уточнили в банке.
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