При поддержке "КуйбышевАзота" в Тольятти реконструировали "Сквер гидростроителей с фонтаном"

В День города, 1 июня, в автограде состоялся торжественный пуск нового фонтана, который расположен в Сквере гидростроителей.
Фонтан был создан в 1957 году по проекту Ивана Васильевича Комзина — первого руководителя "Куйбышевгидростроя".
В 2019 году территория сквера с элементами благоустройства и фонтаном, решением думы Тольятти была внесена в "Перечень Знаковых и социально значимых мест г. о. Тольятти".
Начиная с 2000 года, "КуйбышевАзот" занимается благоустройством территории сквера, содержит фонтан в рабочем состоянии и вносит вклад в сохранение его архитектурного облика. Однако, по прошествии многих десятилетий материалы, из которых была сделана декоративная чаша фонтана, стали разрушаться, и сооружению потребовалась реконструкция. В 2024 году на предприятии было принято решение о восстановлении архитектурной композиции.
Новый фонтан выполнен с применением современных технологий и сохранением его исторического облика. Кроме того, специалисты "КуйбышевАзота" провели полный комплекс работ по замене всех коммуникаций. Силами компании "Вековая традиция" и скульптора Виктора Зайцева была отлита скульптурная часть композиции. Благотворительный фонд "Духовное наследие" выступил оператором проекта, в реализации которого также приняли участие депутат думы Тольятти Алексей Степанов, ООО "Химтекс", ООО "Макантон".
Благодаря объединению усилий жителей города, бизнеса, администрации и социально-ответственной позиции ПАО "КуйбышевАзот", "Сквер гидростроителей с фонтаном" обрел второе рождение как символ единства и сохранения культурного наследия Тольятти.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!