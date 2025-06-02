При поддержке "КуйбышевАзота" в Тольятти реконструировали "Сквер гидростроителей с фонтаном"

В День города, 1 июня, в автограде состоялся торжественный пуск нового фонтана, который расположен в Сквере гидростроителей.

Фонтан был создан в 1957 году по проекту Ивана Васильевича Комзина — первого руководителя "Куйбышевгидростроя".

В 2019 году территория сквера с элементами благоустройства и фонтаном, решением думы Тольятти была внесена в "Перечень Знаковых и социально значимых мест г. о. Тольятти".

Начиная с 2000 года, "КуйбышевАзот" занимается благоустройством территории сквера, содержит фонтан в рабочем состоянии и вносит вклад в сохранение его архитектурного облика. Однако, по прошествии многих десятилетий материалы, из которых была сделана декоративная чаша фонтана, стали разрушаться, и сооружению потребовалась реконструкция. В 2024 году на предприятии было принято решение о восстановлении архитектурной композиции.

Новый фонтан выполнен с применением современных технологий и сохранением его исторического облика. Кроме того, специалисты "КуйбышевАзота" провели полный комплекс работ по замене всех коммуникаций. Силами компании "Вековая традиция" и скульптора Виктора Зайцева была отлита скульптурная часть композиции. Благотворительный фонд "Духовное наследие" выступил оператором проекта, в реализации которого также приняли участие депутат думы Тольятти Алексей Степанов, ООО "Химтекс", ООО "Макантон".

Благодаря объединению усилий жителей города, бизнеса, администрации и социально-ответственной позиции ПАО "КуйбышевАзот", "Сквер гидростроителей с фонтаном" обрел второе рождение как символ единства и сохранения культурного наследия Тольятти.