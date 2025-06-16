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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Жителям Самарской области рассказали, как превратить умную колонку в домашний телефон

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МТС представила возможность подключать к Яндекс Станциям отдельный номер телефона для совершения исходящих вызовов. Теперь абоненты всех операторов могут звонить с умных колонок и принимать вызовы, не используя свой основной номер.

Фото: предоставлено МТС

Номер активируется онлайн без физической сим-карты и дает возможность всем членам семьи пользоваться Яндекс Станцией как домашним телефоном. Тариф доступен практически во всех регионах присутствия¹ МТС. Подключить его можно на сайте МТС, а также в приложении Дом с Алисой.

"В 2024 году мы впервые предоставили своим абонентам возможность совершать звонки через Яндекс Станцию. И мы видим востребованность этой функции — с момента запуска в общей сложности наши абоненты проговорили через умные колонки более 4 миллионов минут. Такие решения дают возможность совершенствовать телеком опыт наших пользователей и выводят базовые услуги сотовой связи на новый уровень. В наших планах стать технологической платформой, которая будет сопровождать наших абонентов и помогать им в решении повседневных задач", — комментирует генеральный директор ПАО "МТС" Инесса Галактионова.

Стоимость подключения отдельного номера составляет 100 рублей, а ежемесячная плата — 149 рублей. Тариф включает 300 минут на все исходящие звонки. В случае, если пакет минут расходуется, пользователь может докупить минуты в приложении Мой МТС.

¹ За исключением Нижегородской, Свердловской и Волгоградской областей, республик Чувашия и Мордовия.

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