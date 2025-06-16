Жителям Самарской области рассказали, как превратить умную колонку в домашний телефон

МТС представила возможность подключать к Яндекс Станциям отдельный номер телефона для совершения исходящих вызовов. Теперь абоненты всех операторов могут звонить с умных колонок и принимать вызовы, не используя свой основной номер.
Номер активируется онлайн без физической сим-карты и дает возможность всем членам семьи пользоваться Яндекс Станцией как домашним телефоном. Тариф доступен практически во всех регионах присутствия¹ МТС. Подключить его можно на сайте МТС, а также в приложении Дом с Алисой.
"В 2024 году мы впервые предоставили своим абонентам возможность совершать звонки через Яндекс Станцию. И мы видим востребованность этой функции — с момента запуска в общей сложности наши абоненты проговорили через умные колонки более 4 миллионов минут. Такие решения дают возможность совершенствовать телеком опыт наших пользователей и выводят базовые услуги сотовой связи на новый уровень. В наших планах стать технологической платформой, которая будет сопровождать наших абонентов и помогать им в решении повседневных задач", — комментирует генеральный директор ПАО "МТС" Инесса Галактионова.
Стоимость подключения отдельного номера составляет 100 рублей, а ежемесячная плата — 149 рублей. Тариф включает 300 минут на все исходящие звонки. В случае, если пакет минут расходуется, пользователь может докупить минуты в приложении Мой МТС.
¹ За исключением Нижегородской, Свердловской и Волгоградской областей, республик Чувашия и Мордовия.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..