"РКС-Самара" отчитались о работе за год перед органами власти и общественностью

В Самаре состоялся отчёт ресурсоснабжающей организации "РКС-Самара" за 2024 год перед органами власти, представителями общественности и бизнес-партнёрами. Это мероприятие руководство компании проводит ежегодно по собственной инициативе, сообщили в пресс-службе компании.

Главный управляющий директор Владимир Бирюков рассказал о мероприятиях инвестиционной программы, которые были выполнены в прошлом году на сумму 2,2 млрд рублей. Это строительство водопроводных и канализационных сетей для застройки территории, выделенной многодетным семьям в районе Орлова Оврага; модернизация канализационных сетей и оборудования на канализационных насосных станциях и другие масштабные проекты.

Один из самых значительных инвестиционных проектов 2024 года, реализованных "РКС-Самара", завершение строительства двух водоводов д-1000 для обеспечения Куйбышевского и части Волжского районов города Самара волжской водой. Благодаря этому проекту более 115 тысяч жителей получили мягкую питьевую воду: жёсткость снизилась с 15 до 4,6 градусов.

В 2024 году "РКС-Самара" переложили в городе более 21 км труб: 13,3 км водопроводных и 7,8 км канализационных. Также специалисты ресурсоснабжающего предприятия выполнили гидродинамическую промывку 236,2 км и механическую промывку 218,3 км канализационных сетей.

В ходе отчёта затронули и проблемные вопросы: большое количество засоров и перебоев в работе канализационных насосных станций из-за того, что жители бросают в канализацию мусор; незаконный слив жидких бытовых отходов в централизованную канализацию и отсутствие контроля за незаконными предпринимателями, собирающими стоки из выгребных ям; деятельность транзитных организаций, скупающих новые водопроводные сети, которым "РКС-Самара" должны платить за доставку воды потребителям.

Важность этих вопросов отметили не только ресурсники, но и представители органов власти и общественных организаций.

Председатель Думы г. о. Самара Алексей Дегтев поддержал инициативу Владимира Бирюкова по проведению уроков коммунальной грамотности среди подрастающего поколения: "Мы вместе должны воспитывать грамотных и достойных горожан, которые понимают, как нужно пользоваться канализацией, и знают, что системы жизнеобеспечения — это тяжёлый труд тысяч людей". Также Алексей Дегтев поблагодарил руководство предприятия за поддержку участников СВО и членов их семей, активное участие в работе комитета "Самара — 450" и развитие спортивного образа жизни среди своих сотрудников.

Екатерина Сидорова, руководитель ЦУР Самарской области отметила работу "РКС-Самара" с жителями города: "Из 40 000 обращений в ЦУР около 1 800 в 2024 году посвящены вашей работе. Подавляющее большинство из них отработаны вовремя и качественно, вы на связи и всегда готовы ответить на вопросы".

После официальной части главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков показал гостям ограждения и новую технику, которые используют при устранении технологических отказов на сетях водоснабжения и водоотведения, а также провёл небольшую экскурсию по Аллее хорошего настроения.