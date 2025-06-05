"РКС-Самара" отчитались о работе за год перед органами власти и общественностью

В Самаре состоялся отчёт ресурсоснабжающей организации "РКС-Самара" за 2024 год перед органами власти, представителями общественности и бизнес-партнёрами. Это мероприятие руководство компании проводит ежегодно по собственной инициативе, сообщили в пресс-службе компании.
Главный управляющий директор Владимир Бирюков рассказал о мероприятиях инвестиционной программы, которые были выполнены в прошлом году на сумму 2,2 млрд рублей. Это строительство водопроводных и канализационных сетей для застройки территории, выделенной многодетным семьям в районе Орлова Оврага; модернизация канализационных сетей и оборудования на канализационных насосных станциях и другие масштабные проекты.
Один из самых значительных инвестиционных проектов 2024 года, реализованных "РКС-Самара", завершение строительства двух водоводов д-1000 для обеспечения Куйбышевского и части Волжского районов города Самара волжской водой. Благодаря этому проекту более 115 тысяч жителей получили мягкую питьевую воду: жёсткость снизилась с 15 до 4,6 градусов.
В 2024 году "РКС-Самара" переложили в городе более 21 км труб: 13,3 км водопроводных и 7,8 км канализационных. Также специалисты ресурсоснабжающего предприятия выполнили гидродинамическую промывку 236,2 км и механическую промывку 218,3 км канализационных сетей.
В ходе отчёта затронули и проблемные вопросы: большое количество засоров и перебоев в работе канализационных насосных станций из-за того, что жители бросают в канализацию мусор; незаконный слив жидких бытовых отходов в централизованную канализацию и отсутствие контроля за незаконными предпринимателями, собирающими стоки из выгребных ям; деятельность транзитных организаций, скупающих новые водопроводные сети, которым "РКС-Самара" должны платить за доставку воды потребителям.
Важность этих вопросов отметили не только ресурсники, но и представители органов власти и общественных организаций.
Председатель Думы г. о. Самара Алексей Дегтев поддержал инициативу Владимира Бирюкова по проведению уроков коммунальной грамотности среди подрастающего поколения: "Мы вместе должны воспитывать грамотных и достойных горожан, которые понимают, как нужно пользоваться канализацией, и знают, что системы жизнеобеспечения — это тяжёлый труд тысяч людей". Также Алексей Дегтев поблагодарил руководство предприятия за поддержку участников СВО и членов их семей, активное участие в работе комитета "Самара — 450" и развитие спортивного образа жизни среди своих сотрудников.
Екатерина Сидорова, руководитель ЦУР Самарской области отметила работу "РКС-Самара" с жителями города: "Из 40 000 обращений в ЦУР около 1 800 в 2024 году посвящены вашей работе. Подавляющее большинство из них отработаны вовремя и качественно, вы на связи и всегда готовы ответить на вопросы".
После официальной части главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков показал гостям ограждения и новую технику, которые используют при устранении технологических отказов на сетях водоснабжения и водоотведения, а также провёл небольшую экскурсию по Аллее хорошего настроения.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!