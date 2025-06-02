Губернатор поручил привести в порядок ул. Ленинградскую в Самаре

Улицу Ленинградскую в Самаре приведут в порядок к следующему лету. Соответствующее поручение дал губернатор Вячеслав Федорищев в понедельник, 2 июня, на оперативном совещании областного правительства.

"Улицу необходимо привести в порядок. Это касается не только брусчатки, а каждого дома, рекламы, которая отвечает либо не отвечает стандартам, арендаторам, которые ориентированы на туризм или не очень", - отметил глава региона.

Он поручил представить проектное решение по улице, чтобы она "отвечала статусу лица города".