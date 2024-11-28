Самарского регоператора ТКО возглавила Екатерина Циркун из Санкт-Петербурга

Константин Ряднов покинул кресло генерального директора АО "Экология", выполняющего функции регионального оператора по обращению с ТКО в Самарской области. Компанию возглавила Екатерина Циркун. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.

"Проведено заседание совета директоров АО "Экология". Принято решение: генеральным директором назначена Екатерина Николаевна Циркун. Она давно трудится в отрасли, а непосредственно до назначения работала в компании первым заместителем генерального директора", — написал глава кабмина.

Он также добавил, что Константин Ряднов займет должность руководителя обособленного подразделения и сосредоточится на развитии имеющихся у компании полигонов захоронения.

Екатерина Циркун, по данным ИАС Seldon.Basis, является гендиректором санк-петербургского АО "Первый Спецтранс" (выручка за 2023 г. - 928 млн руб, чистая прибыль - 206 млн). На сайте компании сообщается, что она учреждена в 2021 г. АО "Автопарк № 1 "Спецтранс" — лидером в сфере обращения с отходами на Северо-Западе России.

"Автопарк № 1 "Спецтранс" с оборотом по итогам 2023 г. в 3,6 млрд руб. является совладельцем крупнейшего полигона Ленинградской области, на который свозится основная масса отходов из Петербурга. Основной собственник компании - Анатолий Язев (он же и гендиректор) и члены его семьи.

Напомним, "Экология" получило статус регоператора с 1 ноября этого года. Смену регоператора власти региона объяснили большим количеством жалоб населения на работу "ЭкоСтройРесурса", который выполнял эту функцию ранее.