Самарского регоператора ТКО возглавила Екатерина Циркун из Санкт-Петербурга

Константин Ряднов покинул кресло генерального директора АО "Экология", выполняющего функции регионального оператора по обращению с ТКО в Самарской области. Компанию возглавила Екатерина Циркун. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.
"Проведено заседание совета директоров АО "Экология". Принято решение: генеральным директором назначена Екатерина Николаевна Циркун. Она давно трудится в отрасли, а непосредственно до назначения работала в компании первым заместителем генерального директора", — написал глава кабмина.
Он также добавил, что Константин Ряднов займет должность руководителя обособленного подразделения и сосредоточится на развитии имеющихся у компании полигонов захоронения.
Екатерина Циркун, по данным ИАС Seldon.Basis, является гендиректором санк-петербургского АО "Первый Спецтранс" (выручка за 2023 г. - 928 млн руб, чистая прибыль - 206 млн). На сайте компании сообщается, что она учреждена в 2021 г. АО "Автопарк № 1 "Спецтранс" — лидером в сфере обращения с отходами на Северо-Западе России.
"Автопарк № 1 "Спецтранс" с оборотом по итогам 2023 г. в 3,6 млрд руб. является совладельцем крупнейшего полигона Ленинградской области, на который свозится основная масса отходов из Петербурга. Основной собственник компании - Анатолий Язев (он же и гендиректор) и члены его семьи.
Напомним, "Экология" получило статус регоператора с 1 ноября этого года. Смену регоператора власти региона объяснили большим количеством жалоб населения на работу "ЭкоСтройРесурса", который выполнял эту функцию ранее.
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.