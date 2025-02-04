"Динамика особо не меняется": губернатор дал поручения по мусорной реформе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обозначил проблемы при реализации мусорной реформы в регионе. На заседании правительства во вторник, 4 февраля, он заявил, что в регионе пока не удалось отладить систему качественного вывоза мусора.
"У нас первый этап обновленной мусорной реформы завершился, у нас произошла смена регионального оператора — он стал государственным. Я провел очередную итерацию совместной работы с РЭО (Российский экологический оператор. — Прим. Волга Ньюс), с федеральной государственной компанией, посмотрели на динамику — она у нас, к сожалению, сейчас особо не меняется. Мы до сих пор видим, что большое количество обращений (справедливых), на некачественный вывоз мусора поступает. Поэтому у меня к вам просьба: пожалуйста, проведите оценку нашей работы с вами и руководством регоператора, и в конце недели результаты представьте, что мы делаем до сих пор не так, не обеспечивая тем самым качественный вывоз мусора", — обратился губернатор к министру природных ресурсов и экологии Артему Ефимову.
Глав региона также поручил проверить информацию о том, что "логистические компании и часть сотрудников министерства продолжают вести работу не в том курсе, который уже полгода реализуется, а в другом, который завершил свою работу полгода назад".
Регоператора Вячеслав Федорищев попросил подготовить заявку на приобретение техники. По его словам, потребность в мусоровозах составляет от 50 до 70 машин. Также он подчеркнул, что необходимо продолжать работу по обустройству контейнерных площадок.
Губернатор также сообщил, что разработан проект новой территориальной схемы по обращению с ТКО. Ее обсуждение должно пройти на следующей неделе.
Напомним, с 1 ноября 2024 г. прежний регоператор — "ЭкоСтройРесурс" — был лишен статуса, который перешел к АО "Экология", принадлежащему правительству области. Смену регоператора власти региона объяснили большим количеством жалоб населения.
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.