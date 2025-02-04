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Губернатор Власть и политика

"Динамика особо не меняется": губернатор дал поручения по мусорной реформе

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обозначил проблемы при реализации мусорной реформы в регионе. На заседании правительства во вторник, 4 февраля, он заявил, что в регионе пока не удалось отладить систему качественного вывоза мусора.

Фото: Волга Ньюс

"У нас первый этап обновленной мусорной реформы завершился, у нас произошла смена регионального оператора — он стал государственным. Я провел очередную итерацию совместной работы с РЭО (Российский экологический оператор. — Прим. Волга Ньюс), с федеральной государственной компанией, посмотрели на динамику — она у нас, к сожалению, сейчас особо не меняется. Мы до сих пор видим, что большое количество обращений (справедливых), на некачественный вывоз мусора поступает. Поэтому у меня к вам просьба: пожалуйста, проведите оценку нашей работы с вами и руководством регоператора, и в конце недели результаты представьте, что мы делаем до сих пор не так, не обеспечивая тем самым качественный вывоз мусора", — обратился губернатор к министру природных ресурсов и экологии Артему Ефимову.

Глав региона также поручил проверить информацию о том, что "логистические компании и часть сотрудников министерства продолжают вести работу не в том курсе, который уже полгода реализуется, а в другом, который завершил свою работу полгода назад".

Регоператора Вячеслав Федорищев попросил подготовить заявку на приобретение техники. По его словам, потребность в мусоровозах составляет от 50 до 70 машин. Также он подчеркнул, что необходимо продолжать работу по обустройству контейнерных площадок.

Губернатор также сообщил, что разработан проект новой территориальной схемы по обращению с ТКО. Ее обсуждение должно пройти на следующей неделе.

Напомним, с 1 ноября 2024 г. прежний регоператор — "ЭкоСтройРесурс" — был лишен статуса, который перешел к АО "Экология", принадлежащему правительству области. Смену регоператора власти региона объяснили большим количеством жалоб населения.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

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