"Динамика особо не меняется": губернатор дал поручения по мусорной реформе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обозначил проблемы при реализации мусорной реформы в регионе. На заседании правительства во вторник, 4 февраля, он заявил, что в регионе пока не удалось отладить систему качественного вывоза мусора.

"У нас первый этап обновленной мусорной реформы завершился, у нас произошла смена регионального оператора — он стал государственным. Я провел очередную итерацию совместной работы с РЭО (Российский экологический оператор. — Прим. Волга Ньюс), с федеральной государственной компанией, посмотрели на динамику — она у нас, к сожалению, сейчас особо не меняется. Мы до сих пор видим, что большое количество обращений (справедливых), на некачественный вывоз мусора поступает. Поэтому у меня к вам просьба: пожалуйста, проведите оценку нашей работы с вами и руководством регоператора, и в конце недели результаты представьте, что мы делаем до сих пор не так, не обеспечивая тем самым качественный вывоз мусора", — обратился губернатор к министру природных ресурсов и экологии Артему Ефимову.

Глав региона также поручил проверить информацию о том, что "логистические компании и часть сотрудников министерства продолжают вести работу не в том курсе, который уже полгода реализуется, а в другом, который завершил свою работу полгода назад".

Регоператора Вячеслав Федорищев попросил подготовить заявку на приобретение техники. По его словам, потребность в мусоровозах составляет от 50 до 70 машин. Также он подчеркнул, что необходимо продолжать работу по обустройству контейнерных площадок.

Губернатор также сообщил, что разработан проект новой территориальной схемы по обращению с ТКО. Ее обсуждение должно пройти на следующей неделе.

Напомним, с 1 ноября 2024 г. прежний регоператор — "ЭкоСтройРесурс" — был лишен статуса, который перешел к АО "Экология", принадлежащему правительству области. Смену регоператора власти региона объяснили большим количеством жалоб населения.