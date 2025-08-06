Вячеслав Федорищев: "Инсинуации вокруг центра Немова прошу прекратить"

В Тольятти после завершения международного спортивного форума "Россия — спортивная держава (пройдет с 5 по 7 ноября, — прим. ред.) планируют начать строительство нескольких крупных спортивных объектов, включая центр Алексея Немова. Об этом в среду, 6 августа, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания в правительстве Самарской области.

"После проведения крупных мероприятий есть так называемая форма наследия, когда мы совокупным эффектом получаем развитие инфраструктуры, — пояснил глава региона. — Мы обсуждали несколько крупных объектов, которые должны построить в Тольятти. Среди них — Центр Алексея Немова. Прошу прекратить инсинуации вокруг этой темы. Кроме того, с Олегом Саитовым обсуждали создание Школы бокса. В планах еще несколько крупных объектов".

Вячеслав Федорищев призвал в ближайшее время окончательно определиться с местом под строительством Центра, а после завершения форума приступить к строительству объекта.

Идея строительства Центра спортивной гимнастики "Немов-Центр" в Тольятти, предназначенного для профессиональной подготовки гимнастов, а также проведения различных физкультурных, спортивных и культурно-развлекательных мероприятий, обсуждается с 2021 года.

Согласно разработанному тогда проекту, центр площадью в 15 тыс. кв метров был рассчитан на 2500 зрителей, что позволило бы принимать соревнования не только всероссийского, но и международного уровня. Старт его строительства был запланирован на сентябрь 2021 года, однако тогда реализовать проект так и не удалось. Сроки постоянно переносили по разным причинам.

В мае 2025 г. появилась информация о возможном переносе строительства центра спортивной гимнастики из Тольятти в Самару.

Как отмечал вице-губернатор Дмитрий Яковлев, по предварительным подсчетам данный проект в 2025 г. оценивается в 4 млрд руб., в то время как в 2021 г. сумма его реализации составляла около 1,5 млрд рублей. А, поскольку объект очень дорогостоящий, разумнее, по его словам, было бы реализовать строительство в столице губернии, а не в Тольятти с населением в 650 тыс. человек. Вице-губернатор также заявил тогда, что для возведения объекта потребуется привлечение средств из федеральной казны. Сообщалось, что этот вопрос планируется обсудить на форуме "Россия — спортивная держава", который пройдет в Самаре осенью 2025 года.