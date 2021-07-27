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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров и Алексей Немов обсудили строительство центра спортивной гимнастики в Тольятти

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу строительства центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в Тольятти, в котором приняли участие четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, глава Тольятти Николай Ренц, руководители министерств Самарской области.

За минуту до начала встречи женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпийских играх. Накануне блестящую победу в мужском командном многоборье также одержали россияне. 

"Есть достижения у нынешней Олимпийской сборной. Ребята стараются достигать максимальных результатов, равняются на вас", — отметил в начале встречи губернатор успехи российской сборной.

От успехов наших спортсменов в Токио перешли к вопросу обсуждения строительства Центра спортивной гимнастики "Немов-центр", предназначенного для профессиональной подготовки гимнастов, а также  проведения различных физкультурных, спортивных и культурно-развлекательных мероприятий.
Согласно проекту, центр  рассчитан на 2500 зрителей, что позволит принимать соревнования не только всероссийского, но и международного уровня.

Губернатор напомнил, что во время одной из рабочих поездок в Москву на встрече с министром спорта РФ Олегом Матыциным он обсуждал проект центра, получив предварительное одобрение главы ведомства по этому важному объекту спортивной инфраструктуры. 

По словам врио министра строительства Самарской области Владимира Спиридонова, на данный момент проект центра уже готов и согласован, было получено заключение. Глава региона поручил региональному минстрою в кратчайшие сроки подготовить заявку для направления в федеральное министерство с целью получения поддержки из федерального бюджета.

Старт строительства центра спортивной гимнастики и запланирован на сентябрь. К этому событию в Тольятти приурочен приезд титулованных спортсменов. Ожидается, что при содействии Алексея Немова  регион посетят российские гимнасты — чемпионы Олимпиады в Токио.

Губернатор поблагодарил Алексея Немова за идею мероприятия и помощь в его организации.
"Постараемся вместе сделать так, чтобы на несколько дней Тольятти стал столицей мировой гимнастики, — подчеркнул губернатор. — Это даст толчок к занятиям гимнастикой нашим мальчишкам и девчонкам. Надеюсь, что это будет настоящий праздник спорта".

"Мы сделаем все возможное, проведем мастер-классы, организуем гимнастическую программу, — заверил четырехкратный олимпийский чемпион. — Появление в Тольятти современного гимнастического центра сделает город и весь регион интересным для того, чтобы здесь проводить соревнования и спортивные сборы. Я не понаслышке знаю: все возможно, были бы условия. Нам нужно создать условия для того, чтобы наши дети могли  заниматься спортом, дать им путевку в жизнь".

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