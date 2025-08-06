Губернатор Федорищев поручил ускорить работу муниципалитетов по пожарной безопасности

В среду, 6 августа, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве с участием представителей силовых ведомств. Один из основных вопросов повестки — выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.

Губернатор подчеркнул: в прошлом году совместно с ГУ МЧС по Самарской области была проведена большая подготовительная работа, в том числе по обеспечению районов методическими материалами, однако сегодня не везде уделяется должное внимание обеспечению пожарной безопасности.

Об обстановке на текущий момент доложил начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Сергей Аникин. В этом году на территории региона зарегистрировано 1194 природных пожара. Причиной большинства из них (1167) стало возгорание сухой травы. Руководитель ведомства обозначил недостатки подготовки ряда населенных пунктов в районах области. Так, в 25 населенных пунктах есть риск повторения пожаров ввиду ненадлежащего состояния или отсутствия противопожарных минерализованных полос.

Еще один фактор риска — складирование горючего мусора. В ряде населенных пунктов региона имеются проблемы с организацией противопожарного водоснабжения. Местами из-за большого водозабора для полива приусадебных участков отсутствует требуемый напор воды — этот вопрос также необходимо решать администрациям муниципалитетов. Есть территории, которые находятся за пределами нормативного времени прибытия первых подразделений пожарной охраны к месту пожара.

В Самарской области созданы 160 добровольных пожарных команд (ДПК) и 377 добровольных пожарных дружин (ДПД), в наличии 269 единиц техники. В 2025 году в реестр зарегистрированных добровольных пожарных объединений добавились 7 ДПК. Однако есть муниципалитеты с низкими показателями прикрытия населенных пунктов, в том числе по созданию добровольных пожарных подразделений.

"Впереди август, сентябрь — в соответствии с оперативным прогнозом в это время территории наиболее подвержены возникновению ЧС. Потому еще раз хотелось бы обратить внимание муниципальных образований на выполнение всех требований пожарной безопасности", — подчеркнул Сергей Аникин.

Подготовку к прохождению пожароопасного периода разобрали на примере нескольких районов. Доклады глав губернатор раскритиковал.

В частности, Вячеслав Федорищев отметил: в Сызранском районе 27 населенных пунктов — вне зоны нормативного прибытия первых пожарных подразделений, при этом до сих пор не создано ни одного подразделения добровольной пожарной охраны. Глава Сызранского района Владимир Егоров доложил: в этом году обязуются исправить ситуацию, сейчас завершается подготовка трех ДПК, до конца года планируют создать еще три подразделения.

"Хорошо, что у вас уже реализуются эти планы, но движение идет недостаточно быстро. Вы поймите: от этого зависит очень многое, в первую очередь здоровье наших граждан. Усиливайтесь", — поручил глава региона.

Один из проблемных вопросов — наличие отапливаемых помещений для размещения пожарных автомобилей и команд зимой, от этого зависит их круглогодичное функционирование.

В Клявлинском районе из семи ДПК четыре зимой прекращают работу — нет теплых гаражей. По словам главы района Петра Климашова, по двум решать проблему планируют в 2026 году, еще по двум — в 2027 году.

"Зачем вы ставите такие долгосрочные планы для оперативных задач, которые нужно решать здесь и сейчас, — возмутился глава региона. — Переосмысливайте свои планы".

"Можно идти путем приспособления помещений, но если нет возможности куда-то поставить технику, нужно создавать. Никита Викторович, подтяните дисциплину профильного министерства по этим вопросам, потому что у нас должна быть большая интеграция в деятельность глав здесь, большая помощь", — дал поручение губернатор Никите Зубко, заместителю председателя правительства Самарской области.

Укомплектованность пожарной техникой сейчас, по словам Сергея Аникина, 80%. Как сообщил заместитель председателя правительства области Виталий Шабалатов, от министерства по региональной безопасности поступила заявка на закупку 40 пожарных машин белорусского производства.

"Закупайте 40, и в очень короткие сроки", — поручил губернатор. Также он обозначил задачу ускорить работу по строительству быстровозводимых пожарных депо согласно планам.

Губернатор обратил особое внимание Никиты Зубко: анализ деятельности муниципальных образований нужно переводить в нормативную плоскость.

"В течение месяца подготовьте правительственные документы о рейтинговании районов по вопросам обеспечения пожарной безопасности. Методичка есть, мы по ней работаем давно, уже год. Первый рейтинг делайте в сентябре — по итогам работы над ошибками, которые сейчас коллеги сейчас озвучили, услышали. Каждый рейтинг, когда мы будем проводить, будет сопровождаться соответствующими поощрениями за хорошую работу и кадровыми последствиями для тех, кто этой работой не занимается", — заявил Вячеслав Федорищев.