Вячеслав Федорищев и Егор Ковальчук: упор на восстановление предприятий ЛНР

В пятницу, 1 августа, в правительстве Луганской Народной Республики состоялась двусторонняя встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и председателя правительства ЛНР Егора Ковальчука.

Стороны обсудили развитие промышленности в Луганской Народной Республике, социальную сферу и многие другие вопросы.

"Все территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, - они для нас родные, и, уверен, наше взаимодействие здесь будет очень объемным и в помощь людям, которые здесь живут", - подчеркнул глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

Председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук приветствовал губернатора Самарской области от имени главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника и от лица жителей республики и поблагодарил за внимание к региону.

"Знаю, что вы сейчас проведете совещание, которое касается не только промышленного развития Луганской Народной Республики, но и всех воссоединенных территорий. Вы возглавляете комиссию Госсовета по направлению "Промышленность" - это, безусловно, важнейшая задача сегодня, помимо социальных вопросов. Уверен, мы в этом направлении будем двигаться вместе", - отметил Егор Ковальчук.

Егор Ковальчук отметил активное взаимодействие двух регионов - Самарской области и ЛНР. "Мы это очень ценим", - подчеркнул председатель правительства ЛНР.

"Через неделю мы с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым будем проводить в Самарской области заседание комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", и одним из важнейших вопросов повестки будет помощь промышленности новых территорий. А главное - помимо работы в рамках комиссии Госсовета, мы уже видим и знаем, чем Самарская область может быть в помощь развитию и восстановлению Луганской Народной Республики", - сказал Вячеслав Федорищев.