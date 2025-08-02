В результате атаки беспилотников в Куйбышевском районе погиб мужчина

В субботу, 2 августа, в результате вражеской атаки в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина. Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"От жителей Самарской области и от себя лично приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Вячеслав Федорищев отметил, что оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется. На территории Самарской области продолжает действовать режим воздушной опасности.