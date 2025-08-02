В результате атаки беспилотников в Куйбышевском районе погиб мужчина

В субботу, 2 августа, в результате вражеской атаки в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина. Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"От жителей Самарской области и от себя лично приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Вячеслав Федорищев отметил, что оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется. На территории Самарской области продолжает действовать режим воздушной опасности.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка