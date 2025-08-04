Семье, пострадавшей от атаки вражеского БПЛА в Самаре, выплатят 3 млн рублей

Правительство Самарской области окажет помощь семье, пострадавшей от атаки вражеского БПЛА. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В субботу из-за падения обломков беспилотника в Куйбышевском районе Самары загорелся дом, погиб пожилой мужчина. Его супруге сразу же оказали необходимую оперативную помощь. С ней и ее близкими на постоянной связи медики, психологи, социальные службы.

"Оказываем и финансовую поддержку: сегодня перечисляем 100 тыс. руб. на текущие неотложные нужды. В ближайшее время выделим 3 млн руб. семье погибшего, в том числе и на возмещение имущественного ущерба.

От жителей Самарской области и от себя лично еще раз приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал глава региона.