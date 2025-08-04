Семье, пострадавшей от атаки вражеского БПЛА в Самаре, выплатят 3 млн рублей

Правительство Самарской области окажет помощь семье, пострадавшей от атаки вражеского БПЛА. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В субботу из-за падения обломков беспилотника в Куйбышевском районе Самары загорелся дом, погиб пожилой мужчина. Его супруге сразу же оказали необходимую оперативную помощь. С ней и ее близкими на постоянной связи медики, психологи, социальные службы.
"Оказываем и финансовую поддержку: сегодня перечисляем 100 тыс. руб. на текущие неотложные нужды. В ближайшее время выделим 3 млн руб. семье погибшего, в том числе и на возмещение имущественного ущерба.
От жителей Самарской области и от себя лично еще раз приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал глава региона.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка