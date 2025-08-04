Вячеслав Федорищев обсудил с министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета региона

В понедельник, 4 августа, губернатор Вячеслав Федорищев работает в Москве. Деловая программа включает ряд встреч и переговоров в рамках задач по развитию региона.
Состоялось рабочее совещание с министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым, в ходе которого глава региона доложил об исполнении бюджета Самарской области в 2025 году.
На 1 августа текущего года доходы областного бюджета составили 174,4 млрд руб., или 58,2% от годового плана.
Как отметил губернатор в своем телеграм-канале по итогам совещания, исполнение областного бюджета в 2025 г. осуществляется в условиях жестких бюджетных ограничений. В первоочередном порядке учитывается направление ресурсов на поддержку участников СВО, членов их семей, а также мероприятий, связанных с проведением СВО. Также в числе важнейших задач — полное обеспечение публичных нормативных обязательств, выполнение целевых показателей повышения оплаты труда, мероприятий в рамках нацпроектов, требующих значительного финансового обеспечения.
Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы по крупным инфраструктурным проектам, детали бюджетного планирования на будущий год. "Сохраняем приоритет — это социально ориентированный и сбалансированный бюджет. Важно грамотно распорядиться средствами, чтобы выполнить поставленные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным задачи в рамках национальных целей развития. Благодарю Антона Германовича за внимательное отношение к нашему региону", — отметил глава региона.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка