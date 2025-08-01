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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев выступил за ужесточение лимита на легионеров в российском футболе

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступает за ужесточение лимита на легионеров в российском футболе, отметив, что было сформировано предложение относительно возможных изменений, сообщает "Матч ТВ".

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что лимит на легионеров в РПЛ ужесточат с сезона‑2026/27. Обсуждается схема, при которой клубы не смогут включать в заявку более 10 иностранных игроков (сейчас — 13), а одновременно на поле не смогут находиться более 5 легионеров (сейчас — 8).

"То, что знаю изнутри, рассказать не могу, потому что идет проработка до принятия решения. Мы всегда были за чистый спорт и чистый футбол, этот принцип будет только развиваться. Конечно, мы за наших ребят. В основе "Крыльев Советов" появилось целых три человека из нашей молодежки, которые стабильно выходят на поле. Будем этого придерживаться, и в хоккее, и в баскетболе, но особенно в футболе. Мы — за (ужесточение лимита), мы все‑таки часть российского футбола с двумя командами‑участниками РПЛ, свое предложение подали. Будем ждать, какой будет результат", — ответил Федорищев на вопрос издания.

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