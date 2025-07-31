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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев с рабочим визитом прибыл в ДНР

ДОНЕЦК. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 31 июля, делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работает в городе Снежное Донецкой Народной Республики.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В ходе рабочей поездки состоялась встреча руководителя области с главой ДНР Денисом Пушилиным, на которой стороны обсудили новые задачи, включая вопросы реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Напомним, Самарская область оказывает всестороннюю поддержку подшефному городу с 2022 года. Регион помогает в восстановлении экономики, инфраструктуры и социальной сферы. Кроме того, этим летом 500 ребят из Снежного приехали в Самарскую область на оздоровительный отдых. Трехнедельная смена проходит в тольяттинском пансионате "Звездный".

В программе рабочей поездки — посещение промышленных предприятий города-побратима, а также социальных и инфраструктурных объектов, на которых ремонтные и восстановительные работы проводятся силами самарских специалистов.

"Промышленные предприятия новых территорий дают свои предложения в рамках комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", которую я возглавляю по поручению президента Владимира Владимировича Путина. Будем докладывать их министру промышленности Антону Андреевичу Алиханову", — сказал Вячеслав Федорищев.

Отметим, летом прошлого года Вячеслав Федорищев уже выезжал на соцобъекты Снежного, чтобы оценить их состояние и определить необходимые меры поддержки. Одним из них была Снежнянская специальная школа-интернат № 42, где руководитель области обратил внимание на аварийное состояние прачечной и обещал рассмотреть возможность региона содействовать в данном вопросе.

Сегодня Вячеслав Федорищев совершил инспекционный выезд на этот объект. Также самарская делегация осмотрела детский сад, городскую библиотеку и музей. Особое внимание было уделено благоустройству центральной площади имени Ленина.

"В сентябре планируем завершить работы по благоустройству, — сказал Вячеслав Федорищев. — Кроме того, в ходе разговора с коллегами выяснилось, что у них пока отсутствует необходимая нормативная база, которая позволяет передавать помещения в аренду предпринимателям, представителям малого бизнеса. Поможем, окажем необходимое содействие в этом вопросе".

Также Вячеслав Федорищев провел установочное совещание с главой городской администрации Сергеем Ермаковым и заместителем Председателя Правительства ДНР — министром сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Артемом Крамаренко.

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