Вячеслав Федорищев добился ускорения темпов реконструкции очистных сооружений в Новокуйбышевске

Во вторник, 29 июля, губернатор Вячеслав Федорищев в рамках рабочей поездки по городским округам Самарской области совершил инспекционный выезд на объект реконструкции канализационных очистных сооружений в Новокуйбышевске.

По поручению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева глава региона вместе с командой регионального правительства проверил ход работ. Данный объект имеет особое значение для муниципалитета и всей области и находится на личном контроле губернатора.

"К сожалению, этот долгожданный и важный объект одновременно стал и проблемным: изначально его должны были сдать еще в 2022 году, но сроки неоднократно переносились, - отметил Вячеслав Федорищев. - Начав работу в Самарской области, я с первых же дней взял этот вопрос на личный контроль. Мы заручились поддержкой федеральных коллег, сменили подрядчика - в том числе инициировали судебные разбирательства - и разработали новый, догоняющий график".

Летом 2024 г. при знакомстве с муниципальными образованиями области Вячеслав Федорищев уже посещал строительную площадку, где в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" с 2021 г. ведется масштабная реконструкция канализационных очистных сооружений.

Тогда были выявлены замечания, в том числе по несвоевременному выполнению работ и отставанию от графика, в связи с чем руководитель области дал ряд поручений, направленных на ускорение темпов реконструкции, включая увеличение численности рабочих и формирование нового плана-графика работ. В результате принятых мер срок ввода объекта в эксплуатацию был определен на август 2025 года.

"Предыдущий подрядчик не справился со своими обязательствами. И администрация Новокуйбышевска как заказчик по данному объекту была вынуждена расторгнуть договор и заключить новый с другой организацией, - прокомментировал глава Новокуйбышевска Алексей Коробков. - Сейчас мы на финишной прямой. Прилагаем все усилия для того, чтобы новые сроки, обозначенные в дорожной карте, были исполнены".

По объекту завершаются работы на вторичных отстойниках. Параллельно подрядчик приступил к пусконаладочным работам по смонтированному оборудованию на сточной воде в части работы аэротенков, вторичных отстойников и систем автоматизации и электроснабжения.

"Сегодня подрядчик доложил о готовности объекта на 98%, по части звеньев объекта уже идет пусконаладка, - подчеркнул губернатор. - Но, когда стал вникать в детали и выслушал представителя Росстройконтроля, выяснилось: есть ряд замечаний, которые подрядчику необходимо устранить. Уверен, их устранят - другого пути просто нет".

Реализация проекта реконструкции канализационных очистных сооружений в Новокуйбышевске позволит достичь плановых показателей, один из которых - снижение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку. Ожидается, что объем таких сбросов сократится с 9,8 млн кубометров в год до нуля.