Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил десантников с Днем ВДВ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил военных с Днем Воздушно-десантных войск России и 95-летием образования ВДВ.

"Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ! Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск и 95-й годовщиной образования ВДВ. Воздушно-десантные войска - это школа мужества и патриотизма, со своей богатой историей и славными боевыми традициями. Эту школу с честью прошли тысячи самарцев.

"Крылатая пехота" по праву считается наиболее мобильной, боеспособной, всесторонне подготовленной частью Российских Вооруженных Сил, способной решать самые сложные, ответственные задачи.

В годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время - в Афганистане, на Северном Кавказе и в других "горячих точках" - воины-десантники неизменно проявляли ратную доблесть и подлинный героизм.

Отвагой и несокрушимой силой духа отличаются "голубые береты" и в зоне специальной военной операции, где они зарекомендовали себя как профессионалы высшей пробы, сильные, смелые, самоотверженные люди, честно выполняющие свой служебный долг.

Дорогие друзья, искренне благодарю вас за стойкость, готовность к самопожертвованию и беззаветную преданность Родине. Уверен, в Год защитника Отечества вы добьетесь всех поставленных перед вами целей. Спасибо ветеранам ВДВ, чей опыт, навыки и мощный патриотический заряд передаются молодому поколению.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов в служении великой России!" - сказал глава региона.