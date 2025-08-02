Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил десантников с Днем ВДВ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил военных с Днем Воздушно-десантных войск России и 95-летием образования ВДВ.
"Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ! Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск и 95-й годовщиной образования ВДВ. Воздушно-десантные войска - это школа мужества и патриотизма, со своей богатой историей и славными боевыми традициями. Эту школу с честью прошли тысячи самарцев.
"Крылатая пехота" по праву считается наиболее мобильной, боеспособной, всесторонне подготовленной частью Российских Вооруженных Сил, способной решать самые сложные, ответственные задачи.
В годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время - в Афганистане, на Северном Кавказе и в других "горячих точках" - воины-десантники неизменно проявляли ратную доблесть и подлинный героизм.
Отвагой и несокрушимой силой духа отличаются "голубые береты" и в зоне специальной военной операции, где они зарекомендовали себя как профессионалы высшей пробы, сильные, смелые, самоотверженные люди, честно выполняющие свой служебный долг.
Дорогие друзья, искренне благодарю вас за стойкость, готовность к самопожертвованию и беззаветную преданность Родине. Уверен, в Год защитника Отечества вы добьетесь всех поставленных перед вами целей. Спасибо ветеранам ВДВ, чей опыт, навыки и мощный патриотический заряд передаются молодому поколению.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов в служении великой России!" - сказал глава региона.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка