Мусорный тариф в 2025 году вырастет на 8%

В Самарской области утвержден тариф, по которому будет работать новый регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами АО "Экология". Опубликован соответствующий приказ департамента ценового и тарифного регулирования.

Напомним, новый регоператор начнет работать с 1 ноября.

Согласно приказу, в этом году единый предельный тариф планируется оставить на прежнем уровне - 622 руб. за кубометр. Однако с 1 июля 2025 г. тариф повысится до 672,01 руб. за кубометр, хотя ранее планировалось повышение до 630,61 руб. за кубометр.

В городах региона плата за вывоз мусора рассчитывалась исходя из площади жилого помещения - по нормативу накопления 0,091 куб. м в год с 1 кв. метра. В сельских районах платили по числу людей, проживающих в квартире или доме, - по нормативу накопления 1,95 кубометра в год на человека.

Для сравнения: при "подушевой" системе оплата составляет 101,09 руб. с человека, а при оплате по метрам при площади жилого помещения 40 кв. м - 188,69 рубля, 60 кв. м - 283,04 рубля, 80 кв. м - 377,39 руб. и т.д.

С 1 сентября 2024 г. на оплату от числа жильцов были переведены жители частных домов в городах области. Изменить таким же образом систему оплаты для жителей многоквартирных домов в городах планируют с конца октября.