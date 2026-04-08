Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов военных комиссариатов

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 8 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов военных комиссариатов с профессиональным праздником.

Глава региона отметил, что военкоматы играют ключевую роль в подготовке граждан к военной службе, организации призыва, военно-патриотическом воспитании граждан, решении многих других вопросов, связанных с обеспечением обороноспособности  страны.

"Невозможно переоценить вклад сотрудников военных комиссариатов в выполнение задач, поставленных верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным, по достижению целей специальной военной операции. Проводя активную работу по отбору кандидатов для поступления на военную службу по контракту, военкоматы укрепляют боевую мощь Российских Вооруженных Сил и тем самым приближают нашу победу в СВО", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Он добавил, что этому способствует и постоянное взаимодействие между военным комиссариатом Самарской области и органами исполнительной власти региона, консолидация ресурсов на приоритетных направлениях нашей совместной деятельности.

"Так, с 1 февраля 2026 года единовременная региональная выплата гражданам после заключения контракта увеличена до 2,2 млн рублей. С учетом федеральных средств общая сумма составляет теперь 2,6 млн рублей. Особое внимание уделяется социальной поддержке наших героев и их семей. Перечень мер, реализуемых в этой сфере на территории региона, — а на сегодняшний день их 47, — постоянно расширяется. Уважаемые друзья! Благодарю вас за профессионализм, верность долгу, добросовестное выполнение своих служебных обязанностей. Отдельная благодарность ветеранам военных комиссариатов, чей самоотверженный труд заслуживает самой высокой оценки. Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях!" - заключил губернатор.

