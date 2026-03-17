Губернатор рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Сегодня, 17 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов рассмотрели обращения граждан.

Фото: Иван Макеев

"Я прошу глав муниципалитетов очень внимательно отнестись не только к тем проблемам, которые будут представлены здесь, но и к тем, которые поступают в целом в систему ЦУР. Вы эту работу ведете у себя в каждом из районов — здесь внимательно еще необходимо подойти, чтобы все, что поступает в региональный ЦУР, качественно и оперативно отрабатывалось", — сказал Вячеслав Федорищев.

Многие из обращений поступают главе региона лично через национальный мессенджер Макс. Родители воспитанников детского сада "Тополек" с. Черновка Кинель-Черкасского района обратились к губернатору с просьбой отремонтировать помещение детского сада. "Со дня основания помещения не ремонтировались. Дети ходят в теплых кофтах даже летом, здание не удерживает тепло, полы в щелях, из окон дует", — написали родители.

"Мы капитально отремонтируем детский сад в этом году. Еще раз необходимо убедиться в достаточности мероприятий, чтобы выполнить самую главную задачу — обеспечить, с одной стороны, безопасное и комфортное пребывание в этих помещениях, ну, а если мы заходим на ремонт, то комплексный, не забывая какие-то отдельные участки работы", — подчеркнул губернатор.

Жители Тольятти сообщили главе региона, что после реконструкции дороги по ул. Офицерской лишились возможности привычного двустороннего выезда. На данном участке расположены 5 крупных гаражных кооперативов. Отсутствие разворотной площадки затрудняет движение машин к спортивному комплексу "Лада Арена", граждане вынуждены преодолевать дополнительный путь на транспортном средстве до ближайшего перекрестка, образовывая заторы. Глава города Тольятти Илья Сухих доложил, что необходимые средства на решение вопроса заложены, работы будут проведены в этом году.

Об инцидентах в социальных сетях за неделю доложила заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Дина Черемушкина.

Она сообщила, что по адресу ул. Приволжская, д. 2 в Жигулевске проведены работы по расчистке кровли.  "Глава администрации города провел встречу с руководством управляющей компании "Могутовая", в адрес которой в соцсетях поступали претензии от жителей. Среди основных — несвоевременная уборка наледи с крыш, неудовлетворительное содержание придомовых территорий. УК усилит работу — в ближайшее время планируют нанять дополнительных сотрудников и привлечь технику", — сказала Дина Черемушкина.

Также она сообщила, что с угрозой схода наледи с крыши обратились жители Самары — на доме № 52 на ул. Некрасовской нависала большая глыба. Сразу после поступления сообщения в соцсетях через ЦУР, кровлю очистили. Кроме того, ликвидировано затопление подвала в доме № 4 на пр. Кирова в Самаре — помещение продезинфицировано и находится на просушке.

В Чапаевске устранено затопление подвала на ул. Пионерская, д. 10 — подвал также находится на просушке. В Самаре по временной схеме восстановлено дорожное покрытие на пересечении улиц Гагарина и Тухачевского. Когда станет тепло, асфальт будет восстановлен полноценно.

В ходе оперативного совещания рассмотрели проблемы, с которыми обращаются жители. Так жители Кинель-Черкасского района, проживающие в с. п. Подгорное на ул. Физкультурная, дом № 4 сообщили об огромных щелях в фасаде дома. "В квартирах ветер и плесень", — пишут граждане.

Самарцы пожаловались главе региона через социальные сети на состояние дороги на ул. Шверника в районе дома № 10. Глубокие ямы создают аварийные ситуации. Сызранцы попросили откачать воду на ул. Троекуровская.

Жители областной столицы сообщили о проблеме семьи инвалидов. В одной из квартир по адресу ул. Галактионовская, дом № 20 рушится потолок, огромные куски штукатурки уже буквально падают жильцам на голову. При этом, талая вода течет с крыши по потолку на пол, по стенам и проводке старого дома. "На все жалобы и заявления УК "МП "Жилсервис" не реагирует", — написали самарцы.

Все обращения оперативно взяты в работу и находятся контроле губернатора.

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

