Вячеслав Федорищев поздравил российских военных по случаю Дня специалиста по радиоэлектронной борьбе

В среду, 15 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил военнослужащих с Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе.
"Уважаемые специалисты по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил России!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Установленный Указом Президента России в 2006 г., этот праздник посвящен людям, которые средствами РЭБ оберегают жизни наших воинов и мирных граждан, защищают промышленные предприятия и объекты жизненно важной инфраструктуры.
Надежно противодействуя высокотехнологичным системам управления, связи и разведки противника, войска РЭБ вносят весомый вклад в повышение боеготовности армии и флота, укрепление оборонного потенциала нашей страны. Поэтому совершенствование системы радиоэлектронной борьбы отнесено к приоритетным направлениям политики государства в области национальной безопасности и военного строительства.
Особенно востребованы специалисты радиоэлектронной борьбы в условиях проведения специальной военной операции. В истории военного дела еще не было боевых действий, в которых роль войск РЭБ была бы настолько важной и во многом определяющей исход вооруженного противоборства.
Уважаемые товарищи, благодарю вас за мужество и высочайший профессионализм, преданность своему призванию, самоотверженность при выполнении служебного долга.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых высот в овладении ратным мастерством и профессиональной выучкой, успеха в решении поставленных перед вами задач!" - пожелал губернатор.
