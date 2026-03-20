16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил жителей с праздником Ураза-байрам

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 103
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с праздником Ураза-байрам.

Губернатор отметил, что этот праздник олицетворяет вечные ценности добра, гуманизма и миролюбия, знаменует окончание священного месяца Рамадан, времени духовного очищения, милосердия и заботы о ближних.

"Ураза-байрам принято встречать в кругу семьи, разделяя радость с родственниками, друзьями и соседями. Традиции гостеприимства и щедрости, которые особенно ярко проявляются в эти дни, служат важным напоминанием о необходимости взаимопонимания и взаимопомощи между людьми, о значимости сострадания и поддержки нуждающихся", — прокомментировал глава региона.

"Пусть в год, объявленный президентом страны Владимиром Путиным Годом единства народов России, этот светлый праздник принесет в каждый дом тепло, гармонию и процветание! Пусть вера, любовь к Родине и добрые дела станут вашей надежной опорой в жизни, будут способствовать укреплению дружбы и межнационального согласия, достижению прочного мира на родной земле. От всего сердца желаю мусульманам Самарской области, всем жителям региона крепкого здоровья, душевного спокойствия, благополучия и успехов во всех благих начинаниях!" — заключил Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5