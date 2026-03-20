Вячеслав Федорищев поздравил жителей с праздником Ураза-байрам

В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с праздником Ураза-байрам.
Губернатор отметил, что этот праздник олицетворяет вечные ценности добра, гуманизма и миролюбия, знаменует окончание священного месяца Рамадан, времени духовного очищения, милосердия и заботы о ближних.
"Ураза-байрам принято встречать в кругу семьи, разделяя радость с родственниками, друзьями и соседями. Традиции гостеприимства и щедрости, которые особенно ярко проявляются в эти дни, служат важным напоминанием о необходимости взаимопонимания и взаимопомощи между людьми, о значимости сострадания и поддержки нуждающихся", — прокомментировал глава региона.
"Пусть в год, объявленный президентом страны Владимиром Путиным Годом единства народов России, этот светлый праздник принесет в каждый дом тепло, гармонию и процветание! Пусть вера, любовь к Родине и добрые дела станут вашей надежной опорой в жизни, будут способствовать укреплению дружбы и межнационального согласия, достижению прочного мира на родной земле. От всего сердца желаю мусульманам Самарской области, всем жителям региона крепкого здоровья, душевного спокойствия, благополучия и успехов во всех благих начинаниях!" — заключил Вячеслав Федорищев.
