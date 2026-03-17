В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью специализированных комплексов фотовидеофиксации

Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания областного правительства под председательством губернатора Вячеслава Федорищева был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.

"Мы с вами договаривались, что соответствующие предложения нормативных актов подготовит Госжилинспекция Самарской области, — отметил глава региона. — Сейчас очень большое количество нареканий от жителей идет по этому направлению. Здесь не только регулярные контрольные мероприятия в отношении управляющих компаний, но и системная работа с точки зрения нормативных документов позволит добиться поставленных нами целей".

Как сообщил врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Степанян, сейчас каждый муниципалитет самостоятельно устанавливает правила благоустройства своей территории — такая модель привела к глобальным различиям в подходе к этим вопросам в муниципалитетах и неравномерному их развитию. Например, по-разному регулируются вопросы размеров прилегающих территорий, сроков благоустройства после земляных работ, периодичности и видов работ по уборке, уборке снега, покосу травы и многие другие.

Эффективным способом решения проблемы, по мнению руководителя ведомства, будет централизация отрасли содержания и благоустройства территорий Самарской области на уровне региона.

"Первым этапом является определение Госжилинспекции органом, уполномоченным на привлечение к административной ответственности за нарушения в сфере благоустройства при их выявлении с помощью специализированных комплексов фотовидеофиксации", — отметил Георгий Степанян. В рамках исполнения поручения губернатора ГЖИ Самарской области разработала соответствующий проект закона, сейчас он находится на рассмотрении в Самарской Губернской Думе.

Кроме того, по вопросу регулирования отрасли содержания и благоустройства территорий создана межведомственная рабочая группа под председательством первого заместителя губернатора — председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова. С учетом мнения органов исполнительной власти, муниципалитетов, Самарской Губернской Думы, прокуратуры Самарской области в рамках рабочей группы предстоит обсудить проблематику данной сферы.

Для централизации работы предлагается наделить один исполнительный орган власти Самарской области такими полномочиями, как установление единых требований к объектам благоустройства в регионе, а также правил благоустройства муниципалитетов; организация паспортизации объектов благоустройства и оцифровка территорий; разработка единых регламентов и методик содержания объектов благоустройства органами местного самоуправления; распоряжение средствами областного бюджета на реализацию программ по благоустройству.

На данный момент распорядителями средств регионального бюджета в сфере благоустройства выступают министерство энергетики и ЖКХ (программа "Формирование комфортной городской среды"), министерство внутренней политики (программа "Народный бюджет"), министерство сельского хозяйства и продовольствия (в части благоустройства сельских территорий). Предполагается, что принятие управленческих решений по вопросам благоустройства единым ведомством на уровне региона установит унифицированные требования к реализации соответствующих программ и определит комплексный областной подход к благоустройству территорий.

Как подчеркнул Виталий Шабалатов, внедрение автоматизированных средств фотовидеофиксации не отменяет работу муниципальных административных комиссий, а будет способствовать увеличению охвата территорий контролем. Кроме того, предлагаемые изменения приведут к более эффективному расходованию средств областного бюджета. Представители администрации губернатора уже провели с главами муниципалитетов соответствующее совещание. По словам главы Тольятти Ильи Сухих, в городе уже закупили комплекс автоматической фотовидеофиксации "Дозор" и с 1 апреля планируют применять его.

"Очень важно, что вы с главами эту работу построили, потому что здесь только совместная работа позволит действительно добавить качество, — отметил Вячеслав Федорищев, обращаясь к Виталию Шабалатову. Глава региона поручил продолжать данную работу под контролем председателя правительства Самарской области.