Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о поставке в медицинские учреждения региона новых аппаратов МРТ

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Сегодня, 17 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провёл оперативное совещание в правительстве Самарской области. Начал его глава региона с сообщения о поставке в медицинские учреждения Самарской области новых современных аппаратов МРТ.

Фото: Иван Макеев

"Хочу проинформировать жителей Сызрани, Новокуйбышевска, Тольятти и Самары о том, что в этом году поставим в медучреждения этих городов новые аппараты МРТ. Эту работу ведем в рамках национального проекта и проекта партии "Единая Россия". Сохранение здоровья граждан и увеличение продолжительности жизни — один из ключевых показателей в национальных целях развития России и приоритет в работе партии", — подчеркнул секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", Вячеслав Федорищев.

Новые аппараты позволят повысить точность обследований, ускорить начало лечения и значительно улучшить качество диагностики. Это особенно важно для раннего выявления заболеваний и повышения общего уровня жизни населения.

Также губернатор сообщил, что один из этих аппаратов уже функционирует в больнице Тольятти. "Отмечу, что в Тольяттинской больнице № 5 уже работает новый аппарат МРТ, средства на который были выделены из областного бюджета", — заявил губернатор.

Данный диагностический комплекс позволяет проводить полный спектр исследований, обеспечивая высокую точность и качество процедур.

Томограф предназначен для диагностики головного и спинного мозга, позвоночника, суставов, органов брюшной полости и малого таза. Он позволит обслуживать не только стационарных, но и амбулаторных пациентов, а также жителей других городов области.

Обновление медицинского оборудования осуществляется в рамках национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", которые реализуются по решению президента России Владимира Путина, а также за счёт средств областного бюджета.

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

