Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

В среду, 18 марта, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю воссоединения республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией.

"Сегодня наш регион вместе со всей страной отмечает знаменательную дату — двенадцатую годовщину вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав России. Это судьбоносное событие навеки вписано в историческую летопись Российского государства как символ торжества справедливости, единения и сплоченности нашего народа. Сделанный 18 марта 2014 года осознанный выбор крымчан определил будущее полуострова, открыл широкие возможности для масштабных социально-экономических преобразований на его территории", - сказал глава региона.

Он добавил: за прошедшие годы Крым и Севастополь неузнаваемо преобразились. Строятся современные дороги и мосты, открываются новые школы и медицинские центры, восстанавливаются уникальные объекты культурного наследия, активно развивается туристический кластер. В основе всех этих достижений лежит трудолюбие, неисчерпаемая энергия и искренняя любовь крымчан к своей малой родине, поддержка, которую федеральный центр и регионы, в том числе Самарская область, оказывают жителям полуострова в реализации намеченных планов.

"Крым — родной дом для представителей многих национальностей, населяющих полуостров, — русских, украинцев, татар и многих других, излюбленное место отдыха для миллионов россиян и зарубежных гостей. Уверен, что в год, объявленный президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России, межнациональное и межконфессиональное согласие станут одним из важнейших факторов, способствующих дальнейшему развитию и процветанию крымской земли. Желаю всем жителям Крыма и Самарской области крепкого здоровья, благополучия, счастливой жизни под мирным небом нашей Отчизны. Именно за это, за безопасное будущее россиян, за новое справедливое мироустройство сейчас сражаются наши герои, участники специальной военной операции. Пусть этот памятный день — день возвращения республики Крым и города Севастополя в родную гавань, вдохновляет вас, дорогие друзья, на новые свершения и добрые дела во славу великой России!" - заключил Вячеслав Федорищев.