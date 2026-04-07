Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан по поводу благоустройства детских площадок 

Во вторник, 7 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве Самарской области. Одним из вопросов рассмотрели обращения граждан, которые поступают главе региона в национальный мессенджер МАХ и по другим каналам связи.

В оперативном совещании по ВСК принял участие депутат Госдумы РФ Виктор Казаков, который сейчас работает в своем округе в Челно-Вершинском районе.

"Виктор Алексеевич, спасибо большое, что пристальное внимание уделяете району. Те предложения, которые вы озвучили, когда мы с вами в последний раз встречались, все правительство взяло в работу. Так и надо подходить, когда ты у себя на территории, досконально знаешь проблемы жителей и используешь все механизмы для того, чтобы проблемы, которые есть, решались", — подчеркнул губернатор, открывая оперативное совещание.

К Вячеславу Федорищеву обратилась жительница Самары, многодетная мама Анастасия Варнакова с просьбой восстановить благоустройство детской площадки по адресу: ул. Средне-Садовая, д. 3. "Коммунальные службы после ликвидации аварии оставили огромные ямы, разворошили дорожки. Эта детская площадка единственная на 6 многоквартирных домов", — сообщила Анастасия Варнакова. До 31 мая текущего года здесь будет благоустроена территория. Губернатор поставил задачу подойти комплексно к вопросу и, помимо этого, обновить саму детскую площадку.

Также глава региона поручил региональному правительству подготовить программу благоустройства, реконструкции и создания новых детских площадок в регионе.

"Такого рода несистемная работа, а точнее, деструктивная, когда мы видим проблему и не решаем ее, а потом годами замалчиваем, привела к тому, что мы деятельность правительства в прошлом году поменяли. Я вас очень прошу не допускать в коллективе правительства ошибок предыдущих периодов. И на примере тех проблем, которые люди скидывают сейчас по благоустройству площадок, перейти к нормальному программному целевому методу работы", — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к первому заместителю губернатора Самарской области — председателю правительства Самарской области Виталию Шабалатову.

Губернатору поступили обращения от жителей п. Калинка Волжского района по вопросу благоустройства улиц после проведения земляных работ в рамках региональной программы газификации.

"С наступлением весны улицы превратились в непроходимую жижу с многочисленными скрытыми провалами и канавами. Газификация нужный проект, но его реализация не должна так негативно отражаться на качестве жизни", — написали жители. В ближайшие 2 недели подрядчик обязуется устранить все замечания и восстановить дорожное покрытие.

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

