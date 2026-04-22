В Самарской области завершился межрегиональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"

В Самаре подвели итоги межрегиональных соревнований по компетенции "Переработка нефти и газа". Состязания проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".

В течение трех конкурсных дней участники из 15 регионов России выполняли практические модули, выстроенные по логике реального производственного цикла — от отбора проб до работы с трубопроводной арматурой.

По сумме набранных баллов победителем стал студент Самарского политехнического колледжа Евгений Сабитов. Второе место занял Сергей Сергеев (Ачинский техникум нефти и газа имени Е.А. Демьяненко), третье — Григорий Кравцов (Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова).

Итоги соревнований подтвердили: уровень подготовки молодых специалистов в нефтегазовой сфере заметно вырос, а сам чемпионат все более точно отражает запросы отрасли. Это принципиально важно для региона, где нефтехимический комплекс остается одним из ключевых драйверов экономики.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал: взаимодействие колледжей и предприятий — эффективный инструмент для формирования кадрового потенциала Самарской области.

"Польза чемпионата для экономики очевидна — хотя бы потому, что в нем участвуют эксперты — представители предприятий-работодателей. В этом году на чемпионате "Профессионалы" их было более 100. Это значит, что почти по всем компетенциям работу наших конкурсантов оценивали потенциальные работодатели. Кроме того, они участвовали в разработке заданий для чемпионата. Планку подняли высоко — чтобы получить кадры нужной квалификации", — ранее отмечала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Руководитель управления профессионального образования министерства образования Самарской области Кристина Кузьмина подчеркнула: "Движение "Профессионалы" сегодня выстраивает прочную связку образования и производства. Крупные предприятия-партнеры, в том числе нефтеперерабатывающие компании, активно включены в процесс: участвуют в разработке конкурсных заданий, предоставляют площадки для стажировок и открывают перед участниками реальные перспективы трудоустройства. Практика показывает, что выпускники, прошедшие через чемпионаты, демонстрируют уверенный профессиональный рост и быстро находят свое место в отрасли".

Практическую значимость Чемпионата подтвердили индустриальные эксперты. Заместитель начальника технического отдела Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода Юрий Макаренко отметил: "Задания были максимально приближены к реальному производству. Отбор проб происходит практически ежедневно, ежевахтно. Работы по опрессовке и демонтажу заглушек выполняются в зависимости от технологического цикла, от нескольких раз в неделю до более редких случаев, связанных с ремонтом или вводом новых участков. За последние два-три года заметно вырос уровень подготовки конкурсантов. Подход стал более серьезным, и сегодня уже не единицы, а большинство участников демонстрируют уверенное, профессиональное выполнение практических модулей".

Итогом чемпионата стали не только награды, но и конкретные карьерные возможности: призеры получили приглашения пройти стажировку в ОА "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод".

Победитель Евгений Сабитов признался, что до последнего не был уверен в результате, и отметил прикладной характер заданий: "Если честно, до конца не верю, что победил: когда выходил на сцену, немного волновался. Эмоции замечательные, и хочется отдельно поблагодарить экспертов за конкурс, все было организовано на высоком уровне. Самым понятным для меня оказался модуль с установкой от разработчиков из Уфы. Сложнее всего дался разбор фланцевого соединения. В ближайшие дни планирую трудоустраиваться на Куйбышевский завод. Там, скорее всего, буду работать оператором на такой же установке, и навыки, полученные на чемпионате, напрямую пригодятся в работе, в том числе при отборе проб".

Самарская область продолжит принимать ключевые события Движения "Профессионалы": проведение следующего межрегионального этапа по компетенции "Переработка нефти и газа" запланировано на 2027 год.