Молодые специалисты предприятий Самарской области готовятся стать участниками Всероссийского форума рабочей молодежи

В среду, 3 июня, в Самаре в рамках подготовки к XIV Всероссийскому форуму рабочей молодежи прошла корпоративная сессия для работающей молодежи региона. Более 40 представителей крупнейших предприятий и организаций области собрались, чтобы обозначить актуальные вызовы предприятий реального сектора экономики, а также выявить наиболее значимые вопросы, требующие обсуждения на форуме рабочей молодежи, который пройдет в Пермском крае с 3 по 6 сентября 2026 года.

"В Самарской области более 400 тысяч молодых людей, которые профессионально себя реализуют. У них есть конкретные запросы: по карьере, условиям труда, развитию внутри предприятия. Этот разговор нужно вести системно. Мы планируем продолжить такой формат, расширить взаимодействие с профсоюзами и включить представителей работающей молодежи в обновленный общественный совет при министерстве", - подчеркнул министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

В сессии приняли участие представители АО "АВТОВАЗ", ОАО "РЖД", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "Авиакор - авиационный завод", ПАО "КуйбышевАзот", АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод", ООО "Газпром трансгаз Самара", ПАО "Т Плюс", АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара", ПАО "Сбербанк", ООО "СК "Согласие", ФГБОУ ВО "Самарский государственный экономический университет", ФГБОУ ВО "Самарский государственный социально-педагогический университет", ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина" и Областного союза "Федерация профсоюзов Самарской области".

Работа велась в шести командах: участники обсуждали проблемы, которые мешают сделать работу продуктивнее, делились успешными практиками и разрабатывали проектные решения. Экспертную поддержку обеспечивали представители Федерации профсоюзов Самарской области.

По итогам голосования участники выбрали три лучших идеи - по темам межпоколенческих отношений в коллективе, психологического климата на предприятии и карьерных возможностей для молодых сотрудников, которые и будут направлены в дирекцию форума для проработки программы и подбора экспертов.