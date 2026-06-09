Быстрый старт в профессию: студенты СПК осваивают рабочие навыки по стандартам «Профессионалитета»

Самарский политехнический колледж (СПК), главным профилем которого исторически является подготовка специалистов для нефтегазовой отрасли, – активный участник федерального проекта «Профессионалитет». А он, в свою очередь, является частью национального проекта «Молодежь и дети».

Взаимовыгодное сотрудничество

Главная цель "Профессионалитета", запущенного в 2022 году, — синхронизация кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования (СПО).Таким образом происходит модернизация СПО, создается новая отраслевая модель подготовки квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.

Для наиболее эффективной реализации целей федерального проекта во всей стране создаются образовательно-производственные кластеры, объединяя в своем составе колледжи, техникумы и работодателей. Последние активно участвуют как в образовательном процессе, так и в модернизации самих учебных заведений. Например, индустриальные партнеры Самарского политехнического колледжа (СПК) — предприятия "Роснефти" — выделяют гранты на дооборудование профильных кабинетов, закупку и обновление программного обеспечения. На средства банка "ВТБ" были приобретены новые столы и стулья для непрофильных классов.

Самарский политехнический колледж входит в два кластера "Профессионалитета": химический и в кластер строительно-энергической отрасли.

Как рассказал начальник отдела по реализации практического обучения и трудоустройству Самарского политехнического колледжа Вячеслав Корчагин, партнерами колледжа по кластеру "Переработка нефти и газа" стали Куйбышевский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы, Новокуйбышевская нефтехимическая компания.

По строительно-энергетическому кластеру с колледжем сотрудничают завод "Электрощит" и компания "Юг-Сервис", входящая в строительный холдинг "Древо".

По первому кластеру образовательное учреждение готовит ребят по специальностям и профессиям нефтегазовой отрасли, по второму — электромонтер и мастер по обслуживанию жилищно-коммунального хозяйства.

Для работодателей такое сотрудничество — возможность подготовить кадры непосредственно под производственные задачи. Помогая колледжу сегодня модернизировать учебную базу, завтра индустриальные партнеры получают хорошо подготовленных специалистов. Поскольку студенты во время обучения практикуются именно на том оборудовании, на котором им предстоит работать на конкретном предприятии.

"Для работодателей это большое поле деятельности. В рамках кластера им легче найти целевиков, заключить дуальные договоры, чтобы ребята, окончив обучение, напрямую шли к данным работодателям. Многие студенты начинают свою трудовую деятельность на профильных предприятиях по достижении 18 лет, одновременно учась в колледже", — отметила заместитель директора по воспитательной работе Самарского политехнического колледжа Елена Бурсова. Она добавила, что индустриальные партнеры активно участвуют и в формировании рабочих программ, учебных планов, распределении часов.

Еще одним крупным предприятием Самарской области, с которым уже на протяжении четырех лет сотрудничает колледж в рамках "Профессионалитета", стал АВТОВАЗ. Промышленный гигант заинтересован в специалистах по техническому обслуживанию и эксплуатации автомобильного транспорта.

Студенты второго и третьего курсов проходят практику на предприятиях автогиганта. Причем, по словам Вячеслава Корчагина, в некоторых случаях это может быть уже оплачиваемая практика. А в некоторых — практика является трамплином для последующего трудоустройства.

Также АВТОВАЗ предоставляет колледжу запасные части и двигатели для проведения демонстрационного экзамена.

"Это один из видов испытаний, который должен пройти выпускник колледжа, помимо защиты дипломной работы. Во время демонстрационного экзамена для автомехаников ребятам за определенный промежуток времени нужно найти и устранить поломку в двигателе, чтобы он завелся и работал", — рассказал Вячеслав Корчагин.

Благодаря такому тесному сотрудничеству с работодателями 80-85% выпускников колледжа трудоустраиваются по специальности. "Почему такая цифра? Потому что у нас есть ребята, которые после выпуска отправляются в армию. После того как они отслужили, мы вновь включаемся. То есть, в течение трех лет после окончания колледжа мы "ведем" своих выпускников до тех пор, пока они не трудоустроятся на те предприятия, которые в них заинтересованы", — уточнил Вячеслав Корчагин.

Путь к успеху

Качество знаний, полученных студентами в Самарском политехническом колледже, подтверждается не только на экзаменах в самом учебном заведении, но и во время независимых соревнований.

По подсчетам педагогического коллектива, на сегодняшний день в копилке студентов — 49 первых и призовых мест, добытых в конкурсах различного уровня, только за 2026 год.

Колледж два года подряд принимает на своей базе межрегиональные соревнования в компетенции "Переработка нефти и газа" чемпионата "Профессионалы".

На неделю колледж становится не просто местом для проведения профессиональных соревнований, но и площадкой для обмена опытом и дискуссий. Здесь проходят круглые столы с участием как представителей приехавших на турнир регионов, так и представителей регионов, которые подключаются по телемосту; мастер-классы для ребят-участников и экспертов; экскурсии для школьников.

Участники межрегионального этапа конкурса "Профессионалы"-2026 в компетенции "Переработка нефти и газа"

В 2026 году главную победу в чемпионате одержал студент третьего курса Самарского политехнического колледжа Евгений Сабитов.

Евгений Сабитов (в центре) с ребятами, занявшими второе и третье места в компетенции "Переработка нефти и газа" межрегионального этапа конкурса "Профессионалы"-2026

Так он перехватил эстафету у своей коллеги по колледжу Елизаветы Мудрецовой, которая заняла первое место в этой же компетенции в 2024 году, но уже на сторонней площадке — в Красноярске.

Нельзя не упомянуть и успехи студентов с ограниченными возможностями здоровья. В колледже на разных специальностях учатся 14 таких ребят. Для них создана адаптивная среда и специальные рабочие программы.

"Мы гордимся тем, что ребята с ограниченными возможностями здоровья перестали бояться приходить к нам в колледж. За последний год число таких студентов увеличилось в два раза", — поделилась информацией Елена Бурсова. И результаты совместного труда студентов и педагогов не заставили себя долго ждать. В 2026 году на чемпионате "Абилимпикс" (аналог чемпионата "Профессионалы" для студентов СПО с ограниченными возможностями здоровья — Прим. ред.) Расул Гандалоев занял третье место в компетенции "Кузовной ремонт".

В достижении этих высоких результатов ребятам помогают их педагоги. Расула Гандалоева к конкурсу готовил Владимир Васильевич Ишачков. И это не единственное достижение Владимира Васильевича. Его студенты успешно выступают на соревнованиях в кластере "Машиностроение".

Многие педагоги Самарского политехнического колледжа вышли на федеральный уровень.

Эксперты межрегионального этапа конкурса "Профессионалы"-2026 в компетенции "Переработка нефти и газа"

Например, Регина Маратовна Жукова, которая готовила к конкурсу Елизавету Мудрецову, является главным экспертом на межрегиональных соревнованиях "Профессионалы" в компетенции "Переработка нефти и газа".

"Наши преподаватели проходят стажировки, а затем сами обучают своих коллег, которым предстоит стать экспертами на чемпионатах "Профессионалы", — пояснила Елена Бурсова.

Мотивация к учебе

СПК завоевал заслуженное признание среди абитуриентов и их родителей. Сегодня конкурс на одну из ключевых специальностей — "Переработка нефти и газа" — составляет шесть человек на место, на остальные специальности — три-четыре человека. По свидетельству Вячеслава Корчагина, в колледж подают документы ребята с высокими баллами в аттестате, отсюда и столь высокая конкуренция.

Во многом это стало итогом большой профориентационной работы, которую колледж ведет на протяжении нескольких лет.

Это и традиционные экскурсии школьников, во время которых ребята могут своими глазами увидеть, как устроен процесс обучения и быт студентов колледжа; и выезды в школы города и области; и дни открытых дверей; и мастер-классы; и даже экскурсии на профильные мероприятия.

А еще колледж организует профориентационные каникулярные смены. Со школами региона заключается договор с выделением определенного количества квот — сколько именно ребят будут участвовать в каждой смене. Один курс рассчитан на 11 часов и проходит он в режиме онлайн. Во время этого обучения школьники имеют возможность узнать подробную информацию о рабочих профессиях, о предприятиях, на которых впоследствии смогут устроиться выпускники колледжа. По окончании курса каждый школьник получает соответствующий сертификат.