Кадры для нефтянки: студенты СПК испытали себя на чемпионате «Профессионалы»

Студенты Самарского политехнического колледжа завершили участие в региональном этапе чемпионатного движения «Профессионалы» в компетенции «Переработка нефти и газа». Какие задания им пришлось выполнять? На каком оборудовании ребята готовились к конкурсу? И кто стал индустриальным экспертом компетенции? Что ждет победителей регионального этапа? Подробнее обо всем этом и не только – в нашем материале.

В ногу со временем

Исторически основным профилем Самарского политехнического колледжа (СПК) являлась подготовка специалистов для переработки нефти и газа, лаборантов и операторов технологических установок. По этим трем основным профессиям колледж готовил студентов для последующего трудоустройства на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который даже территориально находится рядом с образовательным учреждением.

Со временем в учебный процесс добавились еще несколько профилей подготовки. Однако специальности, связанные с нефтехимической отраслью, по-прежнему актуальны и пользуются большим спросом у студентов.

В СПК сформировался профессиональный коллектив наставников с большим опытом работы и отличная материальная база. С последним колледжу помогают предприятия-партнеры.

Автор фото: Ирина Попова

"Сегодня мы очень плотно взаимодействуем практически со всеми нефтехимическими предприятиями Самарской области, в числе которых Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, Николаевский НПЗ ("Самаратранснефть-терминал" — Прим. ред.), АО "Транснефть-Дружба", и, конечно, Куйбышевский НПЗ. Это предприятие является нашим основным работодателем и индустриальным партнером по дуальному обучению, по демонстрационным экзаменам, по производственной практике", — рассказал директор СПК Александр Адамов. Он отметил, что выпускниками колледжа активно интересуются и представители нефтегазовых компаний, расположенных в северных регионах России.

Впрочем, не все ребята связывают свою жизнь с работой на предприятиях.

"Мы очень гордимся тем, что наши выпускники являются нашими педагогами. Заканчивая колледж, они возвращаются к нам преподавать дисциплины по специальности "Переработка нефти и газа". Сейчас у нас три таких молодых педагога: они учатся в вузе и работают в колледже преподавателями", — отметила заместитель директора по воспитательной работе СПК Елена Бурсова.

По специальности "Переработка нефти и газа" студенты занимаются в трех оборудованных химических лабораториях.

Автор фото: Ирина Попова

Автор фото: Ирина Попова

Также в колледже есть класс с компьютерными тренажерами. На них моделируются ситуации, которые происходят на нефтеперерабатывающих заводах. Таким образом, студенты учатся отслеживать различные производственные процессы именно в том виде, в котором они протекают на предприятии.

"Сегодня операторы нефтепереработки и технологи не стоят, как говорится, у станка, а все манипуляции производят с помощью ИТ-технологий. И наши ребята тоже имеют эту возможность — управлять нефтехимическим процессом с использованием ИТ-технологий на специальных тренажерах", — добавила Елена Павловна.

Идут к своей цели

Продемонстрировать качество своих знаний и навыков студенты Самарского политехнического колледжа могут на чемпионатах профмастерства. И здесь СПК есть, чем гордиться. В 2024 году студентка колледжа Елизавета Мудрецова заняла первое место в отборочном (межрегиональном) этапе чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в компетенции "Переработка нефти и газа". Также студентка СПК победила и в региональном этапе соревнований.

Автор фото: Ирина Попова

Елизавета родом из Оренбургской области. Рядом с домом девушки находятся несколько нефтяных месторождений. "Я знала, что если после учебы вернусь домой, то у меня точно будет работа. Это стало основной причиной, почему я поступила в Самарский политехнический колледж", — сообщила Елизавета.

Студентка рассказала, что к региональному этапу готовилась с педагогом: занималась на тренажерах в колледже в свободное от учебы время, изучала задания-модули. Когда узнала, что заняла первое место в региональном этапе и поедет защищать честь не только своего колледжа, но и всей Самарской области, поняла, что готовиться придется еще тщательнее. Ведь это очень ответственно. А в компетенции "Переработка нефти и газа" не предусмотрен всероссийский финал. И выступление на межрегиональном этапе соревнований приравнивается к итоговому.

"Когда я приехала на чемпионат, оказалось, что из всех 12 участников я одна девушка, остальные — парни. И многие из них ко мне подходили и спрашивали, как я выбрала эту специальность, поскольку она считается мужской. В некоторых регионах женщин на эту работу вообще не берут, так как есть производства, где требуются серьезная физическая сила: переключать задвижки, ремонтировать оборудование. Не каждая женщина с этим справится. Я им отвечала, что изначально хотела связать свою жизнь с нефтяной промышленностью, сама выбрала эту специальность и колледж, в котором учусь", — говорит Елизавета.

В итоге самарская студентка стала лучшей среди всех участников-парней.

Сегодня Елизавета учится на 5 курсе. Уже два года на дуальном обучении лаборантом химического анализа на АО "Куйбышевский НПЗ". Целеустремленная девушка планирует двигаться по карьерной лестнице в сторону инженерных должностей.

Испытания для будущих профессионалов

Успешное выступление студентов колледжа в компетенции "Переработка нефти и газа" были бы невозможны без работы педагогов-наставников. Одна из них — преподаватель СПК Регина Жукова — в 2025 году стала главным экспертом компетенции регионального этапа, который прошел на базе Новокуйбышевского нефтехимического техникума.

Источник фото: предоставлено СПК

Конкурсное задание состояло из пяти модулей. Три из них стали инвариантными, то есть обязательными, два — вариативными.

Для Самарской области были разработаны следующие вариативные модули: определение концентрации вещества методом титрования и работа с пробоотборным устройством, подготовка его к работе. В качестве инвариантных модулей была предусмотрена работа конкурсантов на тренажёре, который симулирует работу оператора технологической установки.

Источник фото: предоставлено СПК

Источник фото: предоставлено СПК

Источник фото: предоставлено СПК

"На задание была вынесена установка ЭЛОУ-АВТ (электрообессоливающая атмосферно-вакуумная трубчатая установка — Прим. ред.). Это установка первичной перегонки нефти, которая является базовой на любом нефтеперерабатывающем заводе. В первом модуле нужно было выполнить пуск установки после капитального ремонта с выводом ее на полный технологический режим.

Автор фото: Ирина Попова

Во втором задании нужно было провести изменение технологического режима для получения нужного качества готовой продукции. И в третьем модуле конкурсантам предстояло устранить аварийные ситуации", — рассказала Регина Маратовна. Все пять модулей были рассчитаны на 12,5 часов. Задания были равномерно распределены на три дня.

Индустриальным экспертом компетенции стал начальник установки ЭЛОУ-АВТ-3,5 Куйбышевского НПЗ Сергей Лыжанов, который вместе с экспертами-наставниками оценивал работы конкурсантов.

От лекций — к практике

Одной из участниц соревнований в компетенции "Переработка нефти и газа" стала студентка третьего курса Самарского политехнического колледжа Варвара Непряхина.

Автор фото: Ирина Попова

Девушка рассказала, что начала готовиться к соревнованиям за 2 месяца до их начала в свое свободное время. Варвара впервые принимает участие в чемпионате профмастерства, поэтому очень волновалась.

"Были определенные сложности с тренажерами, с пробоотборниками", — вспоминает студентка.

Варвара заняла третье место в компетенции "Переработка нефти и газа". И свой результат оценивает положительно: несмотря на то, что не удалось одержать победу, девушка все равно получила опыт и знания. А они пригодятся студентке не только в учебе, но и в работе: Варвара проходит дуальное обучение товарным оператором на АО "Куйбышевский НПЗ".

Варвара во время выполнения одного из заданий конкурса. Источник фото: предоставлено СПК

"Участие в чемпионате "Профессионалы" в первую очередь обогащает практический навык студентов. Потому что в отличие от лекционных занятий на соревнованиях уже вырабатываются навыки практической деятельности, трудовой деятельности, которую непосредственно в дальнейшем при трудоустройстве ребята будут реализовывать на предприятии", — подытожила Регина Жукова.

На этом участие СПК в чемпионатном движении "Профессионалы" в 2025 году не заканчивается: уже 21–25 апреля колледж будет принимать межрегиональный этап компетенции "Переработка нефти и газа", в котором за победу будут бороться победители региональных этапов.