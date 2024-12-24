Минкульт РФ согласовал зону охраны в историческом центре Самары

Объединенная зона охраны объектов культурного наследия в границах исторического поселения Самары получила согласование Министерства культуры РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, скоро зона охраны будет утверждена на региональном уровне.

Также глава региона сообщил, что определен состав проектного офиса по развитию исторического поселения, в который вошли градозащитники.

"В начале года проведем первую большую встречу, определим план работ и обсудим откорректированный проект градостроительных регламентов. Именно в них сформулировали подходы к работе с исторически-ценными градоформирующими объектами, перечень которых поручал утвердить в июне. Юридически закрепляем запрет сноса таких зданий", — написал Вячеслав Федорищев.

Напомним, в декабре 2019 г. Самару наделили статусом исторического поселения. Его границы установили в черте улиц Засекина, Набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной реки Волги. Вслед за этим должны были разработать несколько документов, которые регулировали бы градостроительную деятельность — объединенную зону охраны объектов культурного наследия, градостроительные регламенты и список ценных градоформирующих объектов. Но процесс разработки необходимой документации затянулся на несколько лет.

В конце 2023 г. сообщалось, что проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия исторического поселения находится на историко-культурной экспертизе, которая должна была завершиться в конце декабря. После этого проект планировалось направить в Министерство культуры РФ. В мае 2024 г. стало известно, что Минкульт внес свои замечания.

На прошлой неделе для общественной экспертизы был опубликован проект постановления правительства Самарской области об установлении объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (ОКН) в историческом поселении Самары и утверждении требований к градостроительным регламентам в ее границах.

В объединенную зону охраны ОКН входит территория от ул. Григория Засекина вдоль берега Волги до второй очереди набережной, ул. Галактионовской, Вилоновской и Красноармейской до железнодорожного вокзала, ул. Льва Толстого, Братьев Коростелевых, Ленинградской, Самарской, Пионерской, Комсомольской, Фрунзе и Хлебной площади.