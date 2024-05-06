Зону охраны в историческом центре Самары скорректируют по замечаниям Минкульта РФ

Министерство культуры России внесло свои замечания к проекту объединенной зоны охраны объектов культурного наследия в границах исторического поселения Самары. Об этом сообщили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области в ответ на запрос портала "Волга Ньюс".

По данным ведомства, замечания поступили в марте. Их суть в управлении не раскрыли, как и сроки внесения поправок.

Напомним, в декабре 2019 г. Самару наделили статусом исторического поселения, которой необходим для сохранения архитектурного наследия. Его границы установили в черте улиц Засекина, Набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной реки Волги. Вслед за этим должны были разработать несколько документов, которые бы регулировали градостроительную деятельность - объединенную зону охраны объектов культурного наследия, градостроительные регламенты и список ценных градоформирующих объектов. Но процесс разработки необходимой документации затянулся на несколько лет.

В конце 2023 г. сообщалось, что проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия исторического поселения находится на историко-культурной экспертизе, которая должна была завершиться в конце декабря. После этого проект планировалось направить в Министерство культуры РФ.